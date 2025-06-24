Накануне квартиру музыканта разрушила российская ракета.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя иронично отреагировал на заявление нардепка Марьяны Безуглой, которая назвала "кармой" за "фейковую службу" в ВСУ разрушение российской ракетой их с Еленой квартиры в Киеве.

По словам певца, несмотря на то, что многие спрашивают его номер карты, чтобы помочь с восстановлением жилища, открывать соответствующий сбор он не будет. Вместо этого Тополя создал "банку" - для нардепки Безуглой.

"Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне". Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, что пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь", - написал он с иронией в своих соцсетях.

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Тополя добавил, что, если депутатка не примет их "руку помощи" - собранные средства пойдут на поддержку детей погибших побратимов из 130 батальона ТРО.

Безуглая уже отреагировала, заявив, что примет собранные средства и отдаст их на дроны-перехватчики: "Так что, собирай".

Марьяна Безуглая vs Тарас Тополя

Напомним, ранее УНИАН писал, что во время атаки России на Киев в ночь на 23 июня была разрушена квартира Тараса и Елены Тополи.

Комментируя указанную информацию, нардепка Марьяна Безуглая свела все к тому, что певца настигла "карма" за "фейковую службу" в ВСУ.

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