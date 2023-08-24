Украина рассчитывает начать с Португалией двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия согласилась на своей территории обучать украинских пилотов на современных западных истребителях F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на брифинге с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соза в Киеве. По словам Зеленского, они с португальским лидером обсудил, в частности, безопасность и оборонное взаимодействие, ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины.

"Португалия является участницей наших танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - сказал глава государства.

Видео дня

Также Зеленский и его португальский коллега обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества между странами, в частности, по поставкам Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Он также рассказал, что Украина рассчитывает начать с Португалией двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.

Визит португальского президента в Украину

Президент Португалии прибыл в Украину 23 августа. Это первый за 25 лет визит португальского лидера в Украину. Во время своего визита он посетил деоккупированные в прошлом году Ирпень, Бучу, Мощун, к восстановлению которых присоединилась и Португалия.

Также португальский лидер принял участие в саммите Крымской платформы.

Вас также могут заинтересовать новости: