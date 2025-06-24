Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает противопехотные наземные мины.

От Лапландии на севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши новый и взрывоопасный железный занавес вот-вот опустится на Европу. Об этом пишет аналитик Дэвид Блэр для The Daily Telegraph.

"Каждая страна НАТО на этом пути решила, что сдерживание российского вторжения требует оборонительных мер, которые когда-то были бы немыслимы. При необходимости они засеют тихие леса из сосны и березы вдоль своих границ миллионами наземных мин - оружия, которое ранее считалось настолько отвратительным, что большая часть мира пыталась запретить его навсегда", - отмечает эксперт.

Он напомнил, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает противопехотные наземные мины. Позже в июне все пять государств, как ожидается, дадут Организации Объединенных Наций официальное уведомление о своем выходе, что позволит им производить, накапливать и развертывать такие боеприпасы с конца года. Вместе они охраняют 3460 километров границы НАТО с Россией и Беларусью.

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По его словам, военные планировщики уже просчитывают, какие пространства европейских лесов и озер будут заминированы этими смертоносными устройствами, начиненными взрывчаткой и шрапнелью, если президент РФ Владимир Путин сосредоточит свои силы против альянса.

Надвигающееся возвращение минных полей на обширных территориях Европы сигнализирует о тихом крахе международной кампании по запрету этого оружия, которую, как известно, приняла покойная принцесса Диана. Эксперт пишет:

"Украина является трагической иллюстрацией этой неизбежной истины. Более 20 лет назад страна ратифицировала Оттавскую конвенцию и уничтожила большую часть своих наземных мин. Тем не менее, тысячи квадратных километров украинской территории в любом случае были загрязнены этим оружием российскими захватчиками".

По его мнению, в новой Европе, где каждая страна переосмысливает свою оборону, "смертоносный железный занавес", который вскоре может опуститься в живописных лесах Литвы и ее соседей по НАТО, является самым ярким признаком того, что может ждать впереди.

Возможность нападения РФ на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин может атаковать страну-члена НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность Альянса.

По его словам, сейчас Украина сдерживает Россию, но впереди могут быть новые угрозы.

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