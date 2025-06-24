Издание отметило, что потери могут увеличиваться в зависимости от того, сколько стран будет вовлечено в вероятную войну с РФ.

В настоящее время Европа следит за наращиванием военной мощи Россией под управлением диктатора Владимира Путина. Она пытается бороться с угрозой, которая была бы едва ли правдоподобной еще несколько лет назад: война с Россией.

Как пишет издание Bloomberg, РФ штампует артиллерийские снаряды, беспилотники и ракеты с такой скоростью, которая вскоре превзойдет потребности ее войск в Украине.

Издание назвало одну из причин, по которой война между РФ и НАТО не начнется сейчас. "Война на территории НАТО остается маловероятной - не в последнюю очередь потому, что у России пока нет возможностей и, вероятно, она не захочет войны на два фронта", - рассуждают журналисты.

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В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте предположил, что РФ может напасть на члена альянса в течение 5 лет, что перекликается с прогнозами канцлера Германии Фридриха Мерца и нескольких европейских разведывательных агентств.

При этом, как отметило издание, у Дании еще более ужасающий прогноз. Там считают, что Путин может вступить в локальную войну с соседней страной в течение 6 месяцев (тут имеются ввиду страны Балтии) и представлять реальную угрозу для одной или нескольких стран НАТО в течение 2 лет.

"Три прибалтийские страны составляют небольшую часть европейской экономики, но стратегически они имеют решающее значение... Они занимают особое место в искаженном историческом воображении Путина", - отмечает издание.

Bloomberg оценивает, что война, если она начнется, может сократить мировой объем производства на 1,3% или на $1,5 трлн в первый год, что почти равно влиянию полномасштабного вторжения в Украину. Потери были бы намного больше, если бы война перекинулась перекинулась на другие европейские страны.

Как может развернуться война

Вторжение может начаться с инсценированного инцидента или гибридной атаки. Железнодорожная линия Москва-Калининград, которая проходит через Вильнюс без остановок, является одной из уязвимых точек.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предположил, что в качестве первого шага Россия могла бы сфабриковать предлог для остановки поезда Москва-Калининград в Литве.

Затем Кремль мог бы отправить войска под предлогом защиты застрявших российских граждан, фактически вторгнувшись в Литву. Она также могла бы начать атаки на Эстонию и Латвию, развернуть свой флот, чтобы взять под контроль Балтийское море и ключевые острова в нем, и разорвать сухопутное сообщение стран Балтии с Польшей в Сувалкском коридоре.

Страны Балтии могли бы применить ст. 5 и начать контратаку на РФ и, возможно, Беларусь. Даже если НАТО не отреагирует, по крайней мере те страны, которые находятся близко к боевым действиям, вероятно, атаковали бы вторгшиеся российские силы и направили бы помощь странам Балтии, в опаске, что они могут стать следующей целью РФ.

Россия, скорее всего, ответит на эти атаки ударами по европейским военным базам и критически важной инфраструктуре, включая цели в крупных европейских городах.

Потери будут значительными. Ключевые порты будут закрыты, а торговля в Балтийском море остановится. Рынки упадут. Обе стороны, скорее всего, будут участвовать в гибридных операциях, в том числе против подводных кабелей и энергетической инфраструктуры.

Журналисты предположили, что Трамп будет бездействовать. "Вместо недвусмысленного ответа, которого ждут союзники, Трамп разместит на Truth Social призыв к МИРУ, А НЕ ВОЙНЕ, или побудит Европу ГОВОРИТЬ С ВЛАДИМИРОМ", - съязвили журналисты.

Стоимость для мировой экономики

Издание отметило, что только страны Балтии пострадают от 43-процентного удара по своей экономике в первый год войны, что сопоставимо с падением производства на оккупированных Россией территориях Украины.

Другие европейские страны, которые вступят в войну, включая Финляндию, Швецию, Польшу и Германию, получат меньший, но все же значительный удар. Для Евросоюза в целом более высокие расходы на оборону несколько смягчают удар от возросших цен на энергоносители, рыночных потрясений и разрушения инфраструктуры, но ВВП все равно сократится на 1,2%, а долг будет направлен на более крутую восходящую траекторию.

Экономика России понесет потерю в 1%, поскольку существующие санкции изолировали ее от внешнего давления.

Великобритания увидит только 0,2% удара по ВВП. Рыночные потрясения снизят ВВП США примерно на 0,7%, в то время как более жесткие финансовые условия и более высокие цены на энергоносители снижают ВВП Китая примерно на 0,8%.

Война РФ и НАТО

Тема вероятной войны Запада с РФ обсуждается уже давно. И в последнее время Европа начала активно готовить свою армию и вооружение для противостояния российской угрозе.

Между тем, буквально сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может атаковать НАТО в ближайшие 5 лет.

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