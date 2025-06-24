Операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты.

Бойцы группы 144-го Центра Сил специальных операций (ССО) совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчётами миномётов и гранатомётов уничтожили штурмовую группу россиян, которая накануне помешала ротации смежников, убив одного и ранив ещё одного украинского защитника.

Как сообщается в Telegram ССО, операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро врагов попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены.

В ССО отметили, что один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов "Боцмана" и "Велика" впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.

"Если можно обменять его на кого-то из наших пацанов, не рискуя слишком, то почему бы этого не сделать" - командир группы "Правый", который вместе с собратьями вывозил пленного.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в середине мая Силы обороны Украины уничтожили на фронте российскую РСЗО "Ураган-1" и новейший комплекс БУК-М3, стоимость которого примерно 45 млн долларов. В частности, бойцы ССО ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, который прикрывал вражеские войска на суше. Также превращена в металлолом реактивная система залпового огня "Ураган-1".

Военные объяснили, что БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

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