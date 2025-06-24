В результате вражеского удара трое украинских военнослужащих погибли, а 14 получили ранения.

На временном полигоне Вооруженных сил Украины, по которому произошел вражеский удар, работает комиссия и изучает обстоятельства трагедии.

Об этом сказал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире Радио NV.

По его словам, ту локацию, где произошло это трагическое событие нельзя назвать полигоном в классическом понимании этого слова, потому что там нет соответствующей инфраструктуры полигонной.

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"То есть военнослужащие там не проживают и не находятся постоянно, они приезжают туда для выполнения определенных учебных задач", - добавил он.

Саранцев отметил, что в результате вражеского удара погибли трое украинских военнослужащих, а еще 14 получили ранения.

"Все обстоятельства и причины этой трагедии будет определять комиссия, которая уже работает, которая отправилась еще вчера", - подчеркнул он.

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск отвечая на вопрос, выследил ли враг военных с помощью аэроразведки, отметил, что на это должна дать ответ комиссия.

"Есть информация о том, что там был задействован вражеский беспилотный комплекс, но все это будет определено после работы комиссии как от Командования Сухопутных войск, так и от комиссии, которая работает там от правоохранительных органов", - подчеркнул Саранцев.

Он отметил, что предусмотрены меры по защите военнослужащих во время их пребывания на таких временных полигонах, в частности, оборудование на них хотя бы простейших защитных укрытий.

"Очень важным является вопрос и самодисциплины, потому что каждый должен прежде всего заботиться о своей жизни и здоровье и соблюдать те правила, которые устанавливаются высшим руководством, то есть это и перемещение в укрытия при получении сигнала тревоги или других сигналов об опасности, это и обязательное ношение индивидуальных средств защиты и обязательное содержание при себе индивидуальной аптечки", - подчеркнул он.

По его словам, если материалами дела будет доказано о неправильных действиях или бездействии лиц из-за чего произошла эта трагедия и погибли люди, то "будут сделаны соответствующие выводы, в том числе кадровые, дисциплинарные".

Удар по полигону ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, вероятно на Херсонщине.

Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отмечал, что, по предварительной информации, российские оккупанты нанесли удар по тренировочному полигону ракетой "Искандер-М".

По информации в СМИ, перед ударом над полигоном якобы летал вражеский разведывательный БПЛА.

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