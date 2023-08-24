Также Норвегия передаст украинскому государству определенное количество наборов для разминирования.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

В частности, норвежский премьер подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, продолжит помогать Украине с газом для следующей зимы, а также передаст определенное количество наборов для разминирования.

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Также чиновник отметил, что Норвегия продолжит работу с партнерами и продолжит убеждать их в необходимости передачи имеющихся у этих стран норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

Он также заверил, что производство этих систем ПВО будет продолжаться и будет ускорено.

"В контексте ПВО мы также предоставляем системы IRIS-т, которая также позволит защитить инфраструктуру и жизнь людей от беспилотников и ракет", - сказал глава правительства Норвегии.

Кроме того, он подтвердил, что Норвегия приняла решение о передаче Украине своих истребителей F-16.

"Мы сейчас обсуждаем, когда и как (это произойдет - УНИАН)... Норвегия сейчас переходит на новые истребители и значительная часть F-16 была уже передана несколько лет назад нашему союзнику в НАТО - Румынии", - отметил Гар Стере.

По его словам, два истребителя Норвегия уже выделяет для учебной миссии и "будет рассматривать" для передачи Украине небольшое количество оставшихся.

"Что касается F-16. Я очень благодарю премьер-министра за это решение, оно важно для нас, историческое. У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16 - Дания, Нидерланды, Норвегия", - отметил Зеленский. Президент также отметил, что сейчас сложно говорить о конкретном количестве F-16, которые получит Украина.

Помощь Украине - сейчас это стоит знать

Как известно, Норвегия стала третьей страной после Нидерландов и Дании, которая передаст Украине F-16. Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42.