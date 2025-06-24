Обогатите словарный запас красивым словами, о которых мало кому известно.

Не все украинцы знают, как правильно называть на украинском языке разные части лица. Например, не всем известно, как грамотно сказать "скулы", "веки" и "челюсть". Еще одно сложное слово - "ресницы". Некоторые до сих пор употребляют русизм "рєсніци", хотя в украинском языке есть исконный, красивый и точный аналог.

О правильном переводе этого слова эксклюзивно для УНИАН рассказала языковед Лариса Чемерис.

Как на украинском будет ресницы

На украинском языке "ресницы" - это "вії". Короткое, точное и благозвучное слово. К примеру, "туш для ресниц" на украинский правильно перевести как "туш для вій".

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Слово "вії" издавна известно украинцам и употребляется в классических произведениях. Например, Тарас Шевченко писал: "Його щастя, його доля - мої чорні брови, довгі вії, карі очі".

По словам эксперта, синонимов к этому слову в украинском практически нет, и это - нормально. Зато "вії" - звучит красиво, естественно и по-родному.

Как сообщает УНИАН, даже если вам знакомо слово "вії", вы можете не знать, как одним словом назвать человека с длинными ресницами. В украинском языке для этого есть хорошие прилагательные: "віястий" и "віїстий". Запомните их, чтобы расширить словарный запас и удивить своих знакомых. Эти слова не новые - их можно найти в произведениях украинских классиков:

Оксана росла дівчина кароока, віїста, струнка, як очеретина (Степан Васильченко).

Варочка за всяку ціну намагалася заплющити своїм пальчиком віясті Мишунині очі (Юрий Яновский).

Также в украинском языке есть слово "війчастий", что означает "покрытый мелкими ресничками". К примеру, в Украине есть вид летучих мышей, который называется "нічниця війчаста".

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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