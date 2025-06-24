По словам Дональда Трампа, прекращение огня уже вступило в силу.

Стоимость природного газа в ЕС на торговой сессии во вторник обвалилась почти на 12% на фоне новостей о перемирии между Израилем и Ираном, сообщает ICE Futures.

Стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах в начале торгов упала на 11,78%, опустившись до 35,75 евро за 1 МВт-ч, или 436,15 долларов за тысячу кубометров, исходя из текущего курса валют на Форекс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня между Израилем и Ираном уже вступила в силу.

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"Прекращение огня уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", - написал он в соцсети.

Позже Израиль официально подтвердил прекращение огня с Ираном.

"В связи с достижением стратегических целей операции в Иране, и в полном согласовании с президентом Трампом, Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня. Израиль будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия", - пояснил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

Прекращение огня на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. По словам американского лидера, прекращение огня вступит в силу после того, как каждая из сторон завершит военные операции.

Согласно договоренностям, сначала огонь на 12 часов прекращает Иран, после этого - Израиль.

Несмотря на это, Израиль и Иран успели обменяться новыми ударами. По данным израильских СМИ, в результате ракетного обстрела Ирана был поврежден семиэтажный жилой дом в городе Беэр-Шева, что находится на юге страны.

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