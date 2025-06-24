Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 июня, снизился на 5 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 30 копеек и составляет 48,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подешевел до 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 24 июня, вырос на 24 копейки и составляет 49,02 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,87 грн/долл., то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна усилила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 48,02 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 18 копеек.

Как писало издание Reuters, доллар США укрепился, поскольку обеспокоенные инвесторы искали безопасности из-за атаки США на ядерные объекты Ирана, которые обострили конфликт на Ближнем Востоке. При этом курсовые изменения были сдержанными из-за того, что рынки ждали реакции Ирана.

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