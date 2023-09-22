Игнат заявил, что Украина ожидает хороших новостей из Вашингтона о предоставлении дополнительных систем для обороны страны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что кроме самолетов F-16 и усиления систем противовоздушной обороны, что обеспечит преимущество над врагом в воздухе, Украина нуждается в ПВО малого радиуса действия для уничтожения ударных БПЛА.

"Украине необходимо усиление систем ПВО, и мы ожидаем поступления F-16 в Украину, которые смогут изменить воздушное противостояние в нашу пользу, то есть обеспечить преимущество в воздухе и уменьшить активность вражеской авиации на южном и восточном направлениях", - сказал он, пишет Укринформ.

Игнат заявил, что Украина ожидает хороших новостей из Вашингтона о предоставлении дополнительных систем для обороны страны.

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"Решения, которые будут приняты, касаются усиления нашей противовоздушной обороны. В частности, речь идет не только о дальнобойных системах Patriot или IRIS-T, NASAMS, но и о ПВО малого радиуса действия, которое способно эффективно, в автоматическом режиме уничтожать "шахеды", - отметил спикер.

Спикер напомнил об увеличении атак ударными БПЛА, и для их эффективного уничтожения Украине необходимо эффективное и рациональное вооружение.

"Ведь уничтожение "шахедов" ракетами приведет к определенному дефициту ракет. Должны понимать, что усиление "малого" ПВО и мобильных огневых групп нужно для отражения атак именно ударных БПЛА", - добавил он.

Российские атаки дронами - детали

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину десятками дронов-камикадзе Shahed - 136. Он отметил, что захватчики регулярно атакуют нашу территорию. При этом количество БПЛА меняется от десятка до нескольких десятков. Российские оккупанты используют тактику растяжения во времени, чтобы имеющегося количества дронов хватило дольше.

Игнат отметил, что РФ в своих атаках преследует две цели: пытается поразить важные объекты и осуществлять психологическое давление на население.

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