Технологический гигант планирует создать "мегасозвездие" из более 3200 космических аппаратов.

Корпорация Amazon вывела на низкую околоземную орбиту вторую партию интернет-спутников в рамках проекта Kuiper стоимостью более $10 млрд, который является прямым конкурентом системы спутникового интернета Starlink Илона Маска.

27 спутников, успешно запущенных в космос в апреле, а также 27 новых аппаратов, запущенных сегодня – лишь небольшая начальная часть запланированного Amazon "мегасозвездия", которое предполагает участие более 3200 космических аппаратов, сообщает издание CNET.

Спутниковая связь предназначена для обеспечения доступа к интернету в отдаленных районах, где нет традиционного широкополосного доступа, основанного на подземных кабелях.

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В соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи Amazon должна к июлю 2026 года запустить половину своего флота, что делает каждый запуск критически важным для достижения этой цели. И получится ли выполнить это требование с такой интенсивностью запусков – большой вопрос.

Для сравнения, за тот отрезок, что Amazon отправляла на орбиту 54 спутника, SpaceX совершила 25 запусков и вывела 648 космических аппаратов. И хотя проект Kuiper позиционируется как основной конкурент Starlink Илона Маска, на деле полноценное соперничество между ними возможно лишь в отдаленной перспективе.

Как УНИАН писал ранее, спутниковый интернет от Илона Маска заработал на смартфонах. Но пока только в США и в рамках публичного бета-тестирования. Никакого дополнительного оборудования пользователям докупать не нужно: подключение происходит автоматически в местах, где нет сотовой сети.

Меж тем в Китае заявили о создании технологии, которая превратит Starlink в устаревший хлам. Китайские инженеры обошли проблему с рассеиванием лазерного луча при передаче информации по оптическому каналу сквозь атмосферу.

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