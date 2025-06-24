Президент подчеркнул, что война должна завершиться победой "адекватности", а не замораживанием конфликта.

Прекращение огня - это ничья в войне. В случае с Россией, которая намерена оккупировать Украину, это лишь путь к временной заморозке войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, пришло ли время пойти на компромисс с правителем России Владимиром Путиным, Зеленский ответил:

"В любом случае прекращение огня - это ничья, ни победа, ни проигрыш. Это временное замораживание де-факто, и это уже компромисс обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют абсолютно разные цели. Россияне намерены нас оккупировать. И они открыто об этом заявляют. Украинцы намерены их запинить, для нас это война за независимость".

На уточняющий вопрос, готов ли Зеленский сейчас пойти на требования Путина, чтобы остановить войну, он ответил отрицательно.

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"Нет. Прежде всего мы стоим на проведении диалога. Мы поддерживаем безусловное прекращение огня. Мы поддерживаем идею, что мы должны встретиться, поговорить и понять, есть ли и возможен ли реальный компромисс. И есть ли реальный способ остановить войну. Это важно, ведь после такой встречи, проговаривания надо искать какой-то выход", - пояснил он.

Зеленский отметил, что Украина и Россия имеют разные ценности и разное видение мира, но он убежден, что должна победить "адекватность". Также он отметил, что Путин хочет не просто территории Украины, но и постепенно уничтожить ее идентичность.

Российский диктатор, по мнению Зеленского, рассчитывает на медленную оккупацию Украины, на уменьшение европейской помощи и полный выход США из этой войны. Также он ждет отмены санкций.

Чтобы противостоять Путину, Украина вместе с партнерами должны использовать стратегию давления - политическими санкциями и дальнобойным оружием, добавил украинский лидер.

Требования России на переговорах о мире

Как сообщал УНИАН, Россия выдвинула серию максималистских требований, которые фактически приравниваются к капитуляции Украины:

Признание захваченных территорий - Кремль настаивает на признании российской аннексии Крыма, а также четырех регионов - Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон - включая неподконтрольные части.

Отказ от НАТО - Украина должна отказаться от вступления в Альянс и засвидетельствовать нейтральный статус.

Демилитаризация - ограничение численности Вооруженных сил Украины, полный запрет на иностранные базы и войска, остановка мобилизаций и западной военной поддержки.

Снятие санкций и размораживание активов - Россия требует высвобождения замороженных центральным банком активов и снятия значительной части западных санкций.

Политические ограничения в Украине - проведение выборов в сжатые сроки, официальный статус русского языка, запрет "националистических групп", гарантии безопасности и прав русскоязычных граждан.

Кремлевский меморандум также предлагает два варианта прекращения огня: военный отвод из юго-восточных областей или "пакетное соглашение" с остановкой мобилизации и доставки западного оружия.

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