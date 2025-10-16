Всего оккупанты применили 357 средств воздушного нападения во время ночной атаки.

В ночь на 16 октября было зафиксировано рекордное единовременное применение баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23 по территории Украины с начала 2025 года. Об этом сообщает российское издание The Insider на основе данных Воздушных сил Украины.

Отмечается, что в ночь на 16 октября российские оккупанты нанесли комбинированный удар, в частности, с применением 26 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23, запущенных с территории оккупированного Крыма, а также из Курской и Воронежской областей РФ. Также враг запустил 320 ударных дронов, две крылатые ракеты "Искандер-К", две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и семь управляемых авиационных ракет Х-59.

В издании добавили, что до этого максимальное количество примененных ракет "Искандер-М" за один удар составляло 14 единиц. Такие пуски фиксировались 24 мая и 10 октября 2025 года.

В Воздушных силах заявляли, что основной удар противника пришелся на Полтавскую и Харьковскую области. Там были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Почему российские ракеты "Искандеры" стали чаще попадать

Ранее заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что Силам обороны Украины стало труднее сбивать баллистические ракеты "Искандер" из-за модернизации и "пируэтов", к которым они прибегают в воздухе. Он добавил, что Украине нужны системы противоракетной защиты.

Также Храпчинский отметил, что модернизируются не только российские ракеты, но и корейская и иранская баллистика.

