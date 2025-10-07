Один из вариантов – не апгрейд "железа", а смена траектории.

После очередных сообщений о том, что россияне якобы модернизировали баллистические ракеты ОТРК "Искандер" для прорыва систем ПВО Patriot, появилось несколько реалистичных объяснений того, что именно могло измениться – и почему это якобы работает. В частности, речь может идти и о недостатке противоракет.

Как пишет Defense Express, информацию о "модернизации" "Искандеров" Воздушные силы Украины обнародовали еще в мае, подчеркнув роль квазибаллистических маневров и сброса радиолокационных помех. При этом в РФ сами возможности маневрирования на терминальном этапе и применения радиолокационных ловушек для этой ракеты декларировались еще с момента ее разработки. Признаки применения средств радиоэлектронного подавления замечали и в 2022 году.

Норвежский специалист Фабиан Хофман описал несколько правдоподобных сценариев. Первый и самый вероятный – не апгрейд "железа", а изменение траектории: более "крутая" конечная траектория полета ракеты на терминальном участке – перед атакой цели.

"Такое изменение траекторий возможно осуществить без модернизации самих ракет, а лишь путем перепрограммирования, что значительно легче и быстрее", – говорится в публикации.

Такая более крутая траектория сокращает время на перехват, а тактика призвана быстрее "проскочить" зону действия Patriot, что может быть эффективнее, чем выбирать вариант с дополнительными маневрами. Их противоракета PAC-3 MSE должна отрабатывать за счет своей "сверхманевренности благодаря поясу твердотопливных двигателей".

"Но кроме этой версии специалист выдвигает два предположения, которые значительно проще. Первое – РФ не бьет баллистическими ракетами там, где стоят ЗРК Patriot. То есть если враг запустил 10 ракет по цели, которая не прикрыта Patriot, то очевидно, что все 10 не будут перехвачены, но это отнюдь не говорит об эффективности", – отмечают аналитики.

В Defense Express уже обращали внимание, что многие запуски были направлены по целям в Запорожье и Николаеве, где размещение Patriot маловероятно из-за близости к фронту.

Третья причина – нехватка противоракет. ЗРК штатно тратит на перехват одной баллистической цели две, а иногда и до четырех противоракет. При дефиците боеприпасов невозможно запускать нужное количество "снарядов", следовательно, вероятность успешного перехвата падает.

Четвертое предположение от Defense Express заключается в том, что, возможно, из-за дефицита MSE вынуждены использовать более старые ракеты GEM-T. Они значительно слабее против баллистических целей и не имеют технологии кинетического перехвата.

"Поэтому баллистические цели только возможно поразить обломками без уничтожения баллистической цели в воздухе", – пишет издание.

В общем одного универсального ответа нет. Скорее всего, речь идет о совокупности факторов, из-за которых наблюдаются "успехи" противника. Аналитики также не исключают, что причина совершенствования "Искандеров" может быть в чем-то другом.

После очередной массированной атаки россиян по украинским городам начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что враг модернизирует баллистические ракеты, из-за чего их стало сложнее сбивать.

По его словам, РФ постепенно испытывает различные типы вооружения на поле боя и стало сложнее сбивать ракеты, которые летят по квази-баллистической траектории или совершают колебания при заходе на цель.

Как пояснил Игнат, система Patriot работает в автоматическом режиме и ей труднее рассчитать "точку" перехвата цели.

