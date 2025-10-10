По словам Храпчинского, Украине нужно ПВО, чтобы сбивать баллистику вне атмосферы.

Российская армия 10 октября нанесла мощный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины, применив в том числе много ракет, в частности, баллистических. Силам обороны их стало сложнее сбивать из-за модернизации и "пируэтов", к которым ракеты прибегают в воздухе. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Изменение баллистики происходит не только российской, но и корейской и иранской. Принципы применения показывают, что некоторые системы, которые у нас работают для противодействия - все же происходит их прорыв. Мы видим больше попаданий, потому что враг их активно модернизирует", - отметил Храпчинский.

По его словам, на термальной части залета на цель - 40 км, когда ракета идет на цель, она маневрирует. В частности, может резко изменить траекторию вправо или влево, и выпускает специальные приманки для ракет перехвата. Именно из-за этих изменений, в частности резкого угла атаки перехватить такую ракету соответствующими системами ПВО достаточно сложно.

"Это современные баллистические ракеты, и это прогнозируемо", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что Украине нужны системы противоракетной защиты. В частности, против баллистики нужны системы такого типа, как израильские Arrow, которые могут уничтожать ракеты вне атмосферы, то есть на маршруте движения. Тогда маневры, которые сейчас мешают сбивать баллистические ракеты, будут мало эффективны. Также это исключает падение обломков, которые тоже часто приводят к серьезным последствиям.

Эксперт также добавил, что то же касается и "Шахедов", которые "уже не те, что в 2023-2024 годах".

Последствия атак РФ по Украине

Как писал УНИАН, массированная воздушная атака, которую ночью 10 октября осуществила армия РФ против Украины, отличается применением большого количества баллистических ракет. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что удар сегодня был рассредоточен, пострадали разные регионы. Враг применил кроме двух аэробаллистических "Кинжалов", 14 баллистических ракет "Искандер-М" и тому подобное.

Также мы писали, что главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков отметил, что несмотря на то, что у Украины малые ресурсы, нам удалось выбить значительную долю нефтеперерабатывающей промышленности в России. По словам Каткова, теперь Россия находится в кризисе. По его мнению,враг специально нанес такой удар, чтобы мы перераспределили свои дальнобойные средства и не довели дело в отношении нефтеперерабатывающих заводов до конца.

