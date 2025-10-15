Пуски с новой установки совершили в рамках крупных ракетных стрельб ВМС Германии Maritime Firing Exercise 2025.

На немецком фрегате Baden-Württemberg F125 испытали новую версию комплекса противовоздушной обороны IRIS‑T SLM для флота. Об этом сообщает компания Diehl Defence.

Отмечается, что пуски с новой установки совершили в рамках крупных ракетных стрельб ВМС Германии Maritime Firing Exercise 2025. Они прошли у берегов Норвегии.

В Diehl Defence поделились, что модуль Anti Air Warfare module (AAW), который интегрировали на палубу фрегата, был разработан в рекордно короткие сроки. Этот модуль анализирует требования к эффективности и организации систем ПВО с учетом тактики противника.

Производитель напомнил, что комплекс IRIS-T уже показал свою боевую эффективность в Украине. В Diehl Defence добавили, что в ходе испытаний в открытом море эта система также хорошо показала себя, подтвердив высокий процент попаданий.

IRIS-T SLM - справка УНИАН

Напомним, что IRIS-T SLM - это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия, который разработан компанией Diehl Defence. Он использует ракеты IRIS-T, предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Основным сенсором IRIS-T SLM служит трехмерная радиолокационная станция активной фазированной антенной решетки CEAFAR. Эта РЛС выполняет как функции поиска целей вокруг, так и подготовку данных для наведения ракет.

ЗРК IRIS-T SLM способна поражать цели на дальности до 40 км и высоте до 20 км. В одной пусковой установке находится 8 ракет.

Почему системы IRIS-T важны для Украины

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что немецкие системы ПВО IRIS-T способны не только выполнять общепринятые задачи по противовоздушной обороне. Он отметил, что эти зенитные ракетные комплексы также могут прикрывать американские установки Patriot.

Тимочко добавил, что боекомплект к IRIS-T значительно дешевле, если сравнивать с ЗРК Patriot. Он объяснил, что это дает возможность дорогостоящим Patriot и системам ПВО их уровня концентрироваться на стратегических целях противника.

