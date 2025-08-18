Diehl Defense планирует построить и закупить новые промышленные объекты для производства систем ПВО и ракет к ним.

Немецкая компания Diehl Defense инвестирует около миллиарда евро в расширение производства систем ПВО и ракет к ним. Среди них выделяются зенитные ракетные комплексы средней дальности IRIS-T SLM, которые были заказаны как для Украины, так и для других европейских стран, пишет Defense Express.

В Diehl Defense сообщили, что расширение производства связано с увеличением мирового спроса. Прроизводство ЗРК IRIS-T SLM было увеличено благодаря завершению строительства нового центра интеграции и тестирования. Последними заказчиками этих систем ПВО стали Дания, Швейцария и Словения.

В издании добавили, что Diehl Defense планирует построить и закупить новые промышленные объекты для увеличения производства комплексов ПВО и ракет к ним. Часть из них уже завершена и задействована в работе.

В издании отметили, что Diehl Defense также заканчивает строительство нового комплекса Diehl Energy Products GmbH, который отвечает за производство аккумуляторов и сопутствующих технологий для управляемых ракет и боеприпасов. Речь идет о 7000 квадратных метрах производственных и логистических площадей, а также 3600 квадратных метрах под офисы.

В издании считают, что, вероятнее всего, часть систем ПВО и ракет к ним передадут Украине, что позволит эффективнее противодействовать вражеским крылатым ракетам и ударным дронам.

IRIS-T SLM с искусственным интеллектом могут испытать в Украине - что известно

Ранее стало известно, что в немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM планируют интегрировать искусственный интеллект. В Defense Express, считают, что было бы логично испытать такое оружие на фронте в Украине.

По данным издания, Украина позволит иностранным оборонным компаниям испытывать свои новые образцы оружия на передовой. В приоритете - системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что схема испытаний будет выглядеть следующим образом: в Украину производители будут отправлять свое оружие. Обучение военных по эксплуатации и применению будет проходить в онлайн-формате, а тестирование будут проводить непосредственно защитники на фронте.

Как пишут аналитики, такое предложение вызвало интерес у игроков западного оборонно-промышленного комплекса, однако не упоминаются конкретные названия этих компаний.

