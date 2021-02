Премьер-Министр Индии Нарендра Моди 14 февраля торжественно передал вооруженным силам основной боевой танк Arjun MK-1A. Новая модель имеет ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущим поколением.

Об этом сообщает The Indian Express. «Арджун»важен для страны в том числе тем, что разработан и производится в Индии. Индийский танковый парк все еще в немалой степени состоит из иностранной техники, но с 2004 года первые «Арджуны» начали поступать в войска.

Танк вооружен орудием калибра 120 мм, спаренным с пушкой 7.62 мм пулеметом и зенитным пулеметом калибра 12.7-мм. Оснащен цифровой СУО, стабилизатором прицела для любых условий освещения и динамической броней. Новая версия танка имеет 14 существенных доработок по сравнению с базовой версией, но одно из самых важных улучшений – возможность в перспективе вести огонь ракетами.

Минобооны Индии пока заказало 118 новых машин.

A special day in our journey to become Aatmanirbhar in the defence sector.



Arjun Main Battle Tank (MK-1A) was handed over to the Army. A tank made in Tamil Nadu will protect our borders. This is a glimpse of Bharat’s Ekta Darshan. pic.twitter.com/dlIjTX38ct