Беспилотник Hadid-110, известный в структуре Сухопутных сил КСИР как Dalaho, был разработан специально для ударных миссий и базируется на малозаметной платформе с реактивным двигателем, сообщает Tehran Times.

Указывается, что БпЛА был впервые представлен в феврале 2025 года во время встречи Лидера Исламской революции с группой ученых, чиновников и специалистов оборонной промышленности.

Данный беспилотник применялся во время пятидневных антитеррористических учений "Саханд-2025" - полевых учений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на территории иранской провинции Восточный Азербайджан.

Примечательно, что в этих учениях участвовали 10 государств, являющихся членами ШОС, а именно, Беларусь, Иран, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

По данным издания, беспилотник Hadid-110 спроектирован с учетом уменьшения эффективной поверхности рассеивания. О попытке уменьшить радиолокационную заметность также указывает характерная для "стелс" летательных аппаратов форма с ломаными углами.

Как можно понять из видео, для запуска беспилотника используют твердотопливный ракетный ускоритель.

Как отмечает Милитарный, в открытой базы данных Вооруженных сил США опубликована информация, что дрон Hadid-110 может развивать скорость до 510 км/ч. Также он имеет дальность полета 350 км и потолок 9144 метра. Беспилотник несет боевую часть весом 30 кг, а также имеет продолжительность полета до 1 часа.

Помощь Ирана России в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Россия сейчас производит для Ирана 16 истребителей Су-35. Однако позже могут появиться и дополнительные борта. Также не исключено, что Россия уже могла завершить производство определенного количества самолетов. Есть данные, что в целом Иран мог заказать у россиян 48 многоцелевых истребителей Су-35.

Также мы писали, что в украинской разведке сообщили, что в иранских Shahed-107, которыми Россия наносит удары по прифронтовым регионам Украины, есть сладовые части и иностранные компоненты. Впервые на публике этот беспилотник представил иранский Корпус стражей исламской революции в июне 2025 года, когда произошло обострение ирано-израильского конфликта.

