Китай продемонстрировал гиперзвуковую ракету DF-17: почему она представляет угрозу для США

Ракеты DF-17 существуют уже не менее 12 лет.

Китайская баллистическая ракета "Дун Фэн-17", скорее всего, существует уже более десяти лет, незаметно пополняя арсенал Народно-освободительной армии всё более современным оружием. Об этом пишет Defense News.

По словам аналитиков, в июне ее неожиданно впервые показали в официальных китайских СМИ, назвав одним из самых мощных военных активов Китая.

Эксперты считают, что такая публикация является ответом на военные учения других стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и призвана предупредить американские вооруженные силы о том, что ракеты, более известные под названием DF-17, могут нанести значительный ущерб в случае любой войны с Китаем.

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"Видеозапись может быть политическим сигналом или мягким средством сдерживания, поскольку от DF-17 очень трудно защититься, особенно крупным наземным целям. Это серьезная угроза для авианосцев и других десантных кораблей", - заявил Александр Хуан, председатель Совета по стратегическим исследованиям и военным играм в Тайбэе.

Такие ракеты средней дальности оснащены гиперзвуковым планирующим корпусом, благодаря чему они могут летать на низких высотах в непредсказуемых направлениях.

Также известно, что ракеты DF-17 существуют уже не менее 12 лет и находятся на вооружении Народно-освободительной армии Китая с 2019 года.

"Появление информации о DF-17 в китайских СМИ совпадает по времени с проходящими под руководством США военно-морскими учениями "Rim of the Pacific" (RIMPAC) 2026 вблизи Гавайев и американо-японскими учениями в конце июня", - уточнило Defense News.

Как отметил Хуан, другие учения были жесткими и суровыми, нацеленными на возможные действия Китая.

"Демонстрируя ракеты DF-17 после учений RIMPAC, Китай стремится показать, что эти ракеты способны избежать перехвата и одновременно наносить "удары насыщения". Этот сигнал призван подчеркнуть растущую уверенность Народно-освободительной армии Китая в своей способности преодолеть региональные системы противоракетной обороны и затруднить оперативное планирование" любых военных противников", - подчеркнул Чэнь И-фань, доцент кафедры дипломатии и международных отношений Тайваньского университета Тамкан.

Кроме того, издание CGTN сообщило, что ракеты могут использоваться без стационарных пусковых установок и при любых погодных условиях.

"Скоординированные залповые пуски значительно повышают эффективность ударов и безопасность на поле боя, демонстрируя достижения Китая в сфере военных технологий", - написали журналисты.

В то же время американский аналитический центр описывает ракеты DF-17 как ракеты длиной 11 метров с дальностью полета от 1 800 до 2 500 километров. По его информации, они могут нести обычные или ядерные боеголовки.

"Как один из главных стратегических активов НВА, ракета DF-17, вероятно, предназначена для важнейших сценариев, таких как иностранная военная интервенция, воспринимаемая как поддержка независимости Тайваня", - сказал Чэнь.

Другие новости о Китае

Как писал УНИАН, на ракетной базе Китая заметили секретные объекты с раздвижной крышей. Аналитики считают, что они могут свидетельствовать о подготовке Китая к развертыванию нового типа стационарных ракетных пусковых систем.

Также сообщалось, что Китай осуществил редкий запуск ракеты с подводной лодки. Такой запуск стал первым за много лет, а возможно, и десятилетий, и уже вызвал беспокойство США, Японии, Австралии, Тайваня и других стран Индо-Тихоокеанского региона.

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