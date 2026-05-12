Новый этап гонки гиперзвука: США готовят ракету-убийцу кораблей

США создают новую версию гиперзвуковой ракеты ARRW с возможностью поражения движущихся целей.

Программа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW, которую ранее пытались закрыть, не только возвращается в строй, но и получает развитие. В рамках нового этапа разработки ВВС США планируют создать модернизированную версию ракеты, способную поражать подвижные цели, включая корабли, что особенно важно в контексте возможного конфликта в Тихоокеанском регионе, пишет TWZ.

Ещё несколько лет назад ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) фактически считалась неудачным проектом. В 2023 году ВВС США заявили о намерении прекратить её разработку после серии неудачных испытаний и сосредоточиться на альтернативной системе – гиперзвуковой крылатой ракете HACM.

Однако программа не была окончательно закрыта. В последующие годы ее пересмотрели, возобновили финансирование и перешли к закупке ракет для ограниченного оперативного применения. Теперь речь идет уже о следующем шаге – версии Increment 2.

Согласно бюджетным документам Пентагона на 2027 финансовый год, на развитие новой модификации планируется выделить около 296 млн долларов. Эти средства направят на разработку и испытания версии ARRW Increment 2, интеграцию головки самонаведения (seeker), добавление канала передачи данных (data link) и модернизацию конструкции и снижение стоимости производства.

Главное изменение – переход от удара только по фиксированным целям к поражению движущихся объектов, говорится в публикации.

Почему это важно: от наземных целей к морским

Текущая версия ARRW – это гиперзвуковой планирующий блок (boost-glide vehicle). Ракета разгоняется ускорителем, после чего боевой блок отделяется и летит к цели по высокоскоростной траектории в атмосфере, маневрируя на пути. Скорость, непредсказуемость траектории и способность маневрировать делают такие ракеты крайне сложными для перехвата.

Но до сих пор ARRW могла поражать только статические цели. Добавление головки самонаведения открывает принципиально новые возможности – поражение движущихся целей, в первую очередь – кораблей, в перспективе – мобильных наземных целей (например, пусковых установок ракет).

Тихоокеанский фактор и Китай

Особый акцент в программе делается на потенциальный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе. В случае противостояния с Китаем США потребуется быстрое поражение крупных морских целей, возможность пробивать эшелонированную ПВО, сокращение времени реакции противника.

Новая версия ARRW рассматривается как инструмент против авианосцев, крупных десантных кораблей и мобильных ракетных систем.

Отдельно отмечается, что Китай активно развивает собственные гиперзвуковые системы, включая противокорабельные варианты, что усиливает гонку вооружений.

Система управления и наведения

Для поражения движущихся целей ракета получит многорежимную головку самонаведения (возможные варианты: радиолокационная, инфракрасная или комбинированная) и канал передачи данных для корректировки траектории в полете.

Это позволит сначала вывести ракету в район цели, а затем уточнять наведение в реальном времени.

При этом остаётся ключевая проблема – работа электроники в условиях экстремального нагрева и перегрузок гиперзвукового полёта.

Носители и испытания

Основными платформами запуска остаются стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B (в испытательных конфигурациях).

Испытания уже проводились с базы Андерсен (Гуам), что само по себе имеет стратегический сигнал в сторону Китая.

Стратегический контекст

США рассматривают гиперзвуковое оружие как элемент "быстрого глобального удара" – способности поражать высокоценные цели в сжатые сроки на больших расстояниях. ARRW Increment 2 может стать первым гиперзвуковым оружием США с полноценной противокорабельной функцией, важным элементом будущих морских операций и частью системы поражения целей в условиях сильной ПВО.

После периода неопределенности программа ARRW не только выжила, но и эволюционирует в сторону более сложного и универсального оружия. Переход к поражению движущихся целей, особенно морских, фактически выводит систему в категорию стратегического противокорабельного оружия нового поколения.

США возвращаются к забытым оружейным программам

Ранее США отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию стратегический бомбардировщик B-1B с "кладбища самолетов" в Аризоне. Самолет с серийным номером 86-0115, ранее носил название Rage ("Ярость"). Его восстановление длилось два года. В рамках капитального ремонта на бомбардировщике заменили более 500 компонентов. После ремонта ему присвоили новое название - Apocalypse II ("Апокалипсис II").

Также военно-воздушные силы США впервые продемонстрировали бомбардировщик B-1B Lancer с гиперзвуковой ракетой ARRW. Ранее американцы хотели избавиться от этого самолета, однако теперь его срок службы продлили еще как минимум на 10 лет.

