Германия купит 200 бронемашин, которые не выживут на современном поле боя, – аналитики

Минобороны Германии рассматривает возможность приобретения от 150 до 200 бронемашин Boxer со станцией PAAG. Об этом пишет немецкое издание Hartpunkt.
Boxer с PAAG не предназначен для прямого участия в бою. Это вспомогательная техника, назначение которой – обнаружить и подсветить лазерным целеуказателем вражеские цели для их уничтожения наземными и воздушными средствами. Но на передовой ей все равно нужно быть.
Украинский военно-аналитический проект Defense Express отмечает, что система наведения PAAG является действительно современной оптико-прицельной станцией. Но вопросы вызывает выбор платформы, на которой ее будут использовать – бронемашина Boxer, которая имеет относительно легкую броню и не предназначена для выдерживания прямых попаданий тяжелого оружия и тем более дронов.
"Фактической задачей Boxer с PAAG будет приблизиться к передовой линии, где он сразу будет замечен и станет приоритетной целью для уничтожения. А если повезет – попытаться найти и освещать цель лазером, пока она не будет поражена", – пишет Defense Express.
Также аналитики не понимают, зачем ставить систему PAAG на большую машину с экипажем, если сейчас ее можно смонтировать на компактной роботизированной платформе.
"В 2026 году с повсеместной дронизацией поля боя и потребностью в средствах поражения, действующих за пределами прямой видимости, такие машины выглядят архаичными, а смысл заказа целых 150–200 единиц явно требует объяснений", – добавили в Defense Express.
Другие новости из мира вооружений
