Украина тайно использует новый тип морских дронов, – СМИ

Речь идет о дронах иностранного производства – американских.

Украина, вероятно, тестирует или использует в боевых миссиях морские дроны американского производства. Один такой аппарат, потерявший управление, вынесло на северное побережье Турции, сообщает местное издание SavunmaSanayiST.

Отмечается, что морской беспилотник AEGIR-W, разработанный американской компанией Sierra Nevada, нашли на берегу в районе Унье округа Орду.

Турецкие власти сообщили, что дрон после осмотра будет уничтожен в двух милях от берега.

Как пишет турецкое издание, дрон AEGIR-W имеет длину примерно 10 метров, максимальную дальность хода – 900 километров, а скорость – более 25 узлов (46 км/ч). Беспилотник может брать до 300 килограммов полезной нагрузки и способен работать автономно.

"Считается, что вышеупомянутый дрон был использован Украиной против России и по какой-то причине дрейфовал к турецкому побережью", – пишут турецкие журналисты.

Украинский аналитический проект Defense Express отмечает, что до сих пор не было сообщений о том, что американцы передавали Украине свои морские дроны.

"Наши морские дроны являются эффективным battle proven (проверенным в боях – УНИАН) вооружением, которое могло бы заинтересовать немало покупателей во всем мире. В то же время, если США действительно тестируют свой морской дрон в Украине, то у них будет возможность улучшать его в соответствии с опытом боевого использования, и фактически эта разработка станет конкурентом украинским решениям на мировом рынке оружия. Вместе с тем, конечно, не стоит исключать вариант, что этот дрон был разработан совместно с украинскими специалистами", – добавили аналитики.

