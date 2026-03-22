США передумали списывать легенду: старый A-10 уничтожает иранские дроны лучше новых самолетов

Успехи A-10 Thunderbolt II над Ираном заставили Вашингтон пересмотреть планы по его выводу из эксплуатации.

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, который десятилетиями считали устаревшим, снова оказался в центре внимания. Самолет продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с иранскими дронами и морскими целями, что возобновило дискуссию в США о целесообразности его списания.

Об этом сообщает Defense One со ссылкой на Дэна Грейзера – старшего научного сотрудника Центра Стимсона. По его словам, A-10 является примером простой, но чрезвычайно эффективной боевой системы.

"Его успехи должны стать тревожным сигналом для тех, кто настаивает на списании", – отметил эксперт.

В Пентагоне сейчас требуют подробного отчета о состоянии парка этих самолетов и планах их постепенного вывода из эксплуатации. В то же время уже известно, что до конца финансового года на вооружении останется не менее 103 таких штурмовиков.

Предполагается, что роль A-10 в будущем должны перенять истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Однако многочисленные технические проблемы с этими самолетами ставят под сомнение эффективность такой замены, особенно в задачах ближней авиационной поддержки.

Аналитики отмечают, что дискуссия о списании A-10 продолжается уже десятилетиями. Главный аргумент против – уязвимость самолета перед современными системами противовоздушной обороны.

Впрочем, появление массовых беспилотников фактически дало штурмовику "вторую жизнь". Благодаря возможности применять высокоточные ракеты, в частности APKWS, он эффективно уничтожает как воздушные, так и морские дроны.

Несмотря на это, главной проблемой остается возраст техники. Производство A-10 давно прекращено, а запчасти для них часто приходится снимать с других списанных самолетов. Кроме того, недавно был проведен последний капитальный ремонт самолета, после которого соответствующие ремонтные подразделения планируют расформировать.

Как сообщал УНИАН, американские штурмовики A-10 могут помочь Украине победить РФ, нанося мощные удары по российским танкам и системам ПВО.

Для ВВС США этот самолет устарел, а "интригующая идея" передать списанные A-10 Warthog Thunderbolt II Украине для использования против российских войск "может отлично подойти".

Вас также могут заинтересовать новости: