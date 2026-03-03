В Украине зимой из-за погодных условий уменьшился процент перехвата дронов.

Украина сейчас работает не только над количеством перехватчиков для дронов, но и над тем, чтобы они были универсальными, работали в любую погоду и обладали искусственным интеллектом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы уже работаем не только над количеством перехватчиков, у нас их, кстати, уже очень много. Но мы говорим об универсальных перехватчиках, которые работают в любую погоду", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что зимой из-за погодных условий уменьшился процент перехвата дронов.

"Мы работаем с новыми технологиями для перехватчиков, чтобы они работали при любой погоде. Так же нужно использовать AI (искусственный интеллект - УНИАН) для перехватчиков. То есть мы уже развиваем это направление", - добавил глава государства.

Дроны на войне - главные новости

Напомним, что после четырех лет войны в Украине классическая артиллерия и танки отошли на второй план. На поле боя доминируют дроны, которые, по словам президента Владимира Зеленского, отвечают за 80 процентов ежедневных потерь российских сил.

Газета The Wall Street Journal писала, что недавно открытый недалеко от Мюнхена завод производит БПЛА, созданные на основе уникальных украинских разработок.

