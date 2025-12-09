Россия осталась без эсминца 'Адмирал Ушаков', - СМИ

Теперь в составе ВМФ РФ номинально остается лишь один эсминец такого типа.

6 декабря был спущен военно-морской флаг на эскадренном миноносце проекта 956 северного флота "Адмирал Ушаков". Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

Он был последним, 17-м, кораблем этого проекта, введенным в состав ВМФ СССР и РФ. Последний раз корабль выходил в море в 2023 году.

Теперь в составе российского Военно-морского флота номинально остается лишь один эсминец этого типа - "Напористый". Он числится в составе Балтийского флота, но фактически бездействует.

Справка УНИАН. Эскадренные миноносцы проекта 956 "Сарыч" являются серией эсминцев 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Это последний из разработанных и реализованных в СССР проектов кораблей класса эскадренный миноносец.

Противокорабельное вооружение эсминцев проекта 956 представлено ракетным комплексом "Москит". Кроме него корабль получил зенитное ракетное вооружение, артиллерию, а также противолодочное и минное вооружение.

На сегодня эскадренные миноносцы проекта 956 считаются устаревшими, однако россияне неоднократно обращали внимание на "прекрасные модернизационные возможности" корабля.

Российский флот - другие новости

Недавно стало известно, что россияне вывели атомный подводный ракетный крейсер К-132 "Иркутск" проекта 949А из состава Военно-морского флота и отправили на утилизацию.

По мнению специалистов, это может означать общую смерть программы модернизации субмарин по проекту 949АМ.

А еще ранее УНИАН сообщал, что в российском Минобороны решили отказаться от ремонта своего единственного авианосца (формально - авианесущего крейсера) "Адмирал Кузнецов". Теперь корабль могут продать или утилизировать.

