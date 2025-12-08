Так и не смогли модернизировать: Россия утилизирует одну из своих крупнейших субмарин

Вероятно, это означает общую смерть программы модернизации по проекту 949АМ.

Атомный подводный ракетный крейсер К-132 "Иркутск" проекта 949А вывели из состава российского Военно-морского флота и отправили на утилизацию. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

"Иркутск" ввели в эксплуатацию в 1988 году, в 1990-м он вошел в состав Тихоокеанского флота. С 1997 года субмарина в море не выходила, и в 2001-м была переведена на Дальневосточный завод завод "Звезда" для ремонта и модернизации.

В апреле 2013 года был заключен контракт по ремонту и модернизации субмарины по проекту 949АМ, основой которого была замена ракетного советского комплекса "Гранит" на более современные комплексы "Калибр" и "Оникс".

Теперь, как мы знаем, модернизация завершилась ничем. Вероятно, это означает общую смерть программы модернизации субмарин по проекту 949АМ. Таким образом, впоследствии россияне могут отправить на утилизацию и однотипную субмарину К-442 "Челябинск".

Отказ от модернизации лодок проекта 949А, вероятно, говорит об окончательном выводе остальных кораблей этого типа из состава ВМФ РФ в ближайшие годы. Напомним, именно к этому проекту принадлежал печально известный "Курск", который погиб вместе с экипажем в 2000 году.

Такие подводные лодки предназначались для уничтожения авианосных соединений и были ответом СССР на принятие на вооружение в США атомных авианосцев класса "Нимиц". Наибольшая длина субмарины проекта 949А - 154 м.

Российский флот - последние новости

Напомним, недавно россияне спустили на воду новый морской тральщик "Дмитрий Лысов" проекта 12700. По данным российских СМИ, такие корабли могут обнаруживать подводные мины в воде акваторий и в морском грунте, не входя в опасную зону.

А еще раньше, в августе, стало известно о том, что состав российского ВМФ пополнили патрульный корабль "Виктор Великий", а также малые ракетные корабли "Тайфун" и "Ставрополь".

