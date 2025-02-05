Россияне хотят установить на крейсер пусковые установки под 80 ракет.

В декабре 2024 года Россия запустила реактор на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2 "Орлан", который находится на ремонте еще с 1997 года. Россияне в общей сложности вложили в этот корабль около 5 миллиардов долларов, но даже этого не достаточно, чтобы вернуть его в строй ВМФ РФ. Тем не менее сам факт запуска реактора является важным сигналом, пишет Defense Express.

Отмечается, что россияне хотят установить на "Адмирала Нахимова" пусковые установки под 80 ракет. В это же время возвращение крейсера в строй отложено до 2026 года.

В издании напомнили, что во времена СССР было построено четыре корабля проекта 1144.2 "Орлан". Два из них уже пошли на утилизацию ("Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев"). "Петр Великий" лишь формально продолжает выполнять роль флагмана Северного флота РФ.

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Россияне хотят довести ремонт "Адмирала Нахимова" до конца из соображений престижа, считают в издании. Также РФ является единственной в мире страной, флот которой до сих пор формально имеет в строю корабли класса "атомный ракетный крейсер", так как американские крейсеры Long Beach аналогичного класса были списаны еще в 1990-х годах.

В издании обратили внимание на то, что россияне не просто заявили о намерении поставить на корабль 80 пусковых установок под ракеты "Калибр" или даже гиперзвуковые ракеты "Циркон", а продвигаются к реализации этой идеи.

Кроме того, россияне уже выбросили старое оборудование из крейсера, чтобы установить новое, подчеркнули в издании. Поэтому корабль формально превращается в "пустую коробку" с современным вооружением.

В издании поделились, что от этой ситуации есть выгода Украине. В частности, россияне тратят много средств на ремонт корабля, которые могли бы пойти на войну против нашей страны.

Проблемы российского флота

Ранее американский журналист Калеб Ларсон объяснил, почему корабли проекта 1144.2 "Орлан" оказались полным провалом. Эксперт считает, что "Адмиралу Нахимову" вряд ли найдется место в современных войнах.

Кроме того, военный эксперт Крис Осборн рассказал, как единственный авианосец Москвы стал провалом. По его словам, "Адмирал Кузнецов" изначально был малоэффективным авианосцем.

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