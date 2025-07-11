Авианесущий крейсер уже давно находится на ремонте и модернизации.

Министерство обороны РФ может отказаться от ремонта своего единственного авианосца (формально - авианесущего крейсера) "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

"В настоящее время его ремонт и модернизация приостановлены", - приводятся слова неназванных источников.

Российский Военно-морской флот и "Объединенная судостроительная корпорация" должны будут решить судьбу корабля в ближайшее время.

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Впрочем, уже сейчас россияне называют корабль "морально и физически устаревшим", отмечая, что его могут списать и отправить в утиль.

Некоторые в России даже называют авианосцы "пережитком прошлого", что является довольно спорным утверждением, учитывая широкие возможности таких кораблей.

Среди конкретных проблем "Адмирала Кузнецова" называют устаревшую и ненадежную силовую установку.

Кроме этого сегодня РФ не имеет перспективного палубного истребителя, который мог бы заменить старый Су-33. Возможным решением проблемы называют закупку китайских самолетов J-35 пятого поколения.

Как ремонтировали "Адмирал Кузнецов"

Вернуть корабль в строй хотели еще в 2022 году, однако сроки неоднократно переносили.

Во время ремонта произошло несколько аварий. В 2018-м затонул плавучий док ПД-50. Авианосец получил повреждения от падения докового крана, но остался на плаву.

В 2019 году на корабле произошел пожар, в результате чего погибло несколько человек. Причиной инцидента назвали то, что во время сварочных работ искра попала в трюм, где было топливо.

Российский флот - последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что россияне заложили один из крупнейших боевых кораблей в своей современной истории. Речь идет о большом десантном корабле модернизированного проекта 11711, который получил название "Сергей Кабанов". Предполагается, что один такой корабль сможет транспортировать несколько десятков единиц бронетехники.

А в прошлом месяце стало известно, что российскому флоту передали новую субмарину, которая может нести крылатые ракеты "Калибр".

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