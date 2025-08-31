По мнению Криволапа, Украина может стать лидером в развитии новой гибридной авиации.

Украина может превратиться в инновационный хаб в развитии гибридной авиации, когда будет происходить сочетание возможностей боевых самолетов, беспилотников и дальнобойных ракет. А будущий успех новой ракеты "Фламинго" в том, что россияне о ней мало знают. Об этом аналитик, авиаэксперт Константин Криволап рассказал в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили, какие перспективные направления развития украинской авиации.

"Большое количество экспертов отмечают, что Украина демонстрирует потенциал стать лидером в гибридной авиации. Это не просто в каком-то виде, а именно в гибридной авиации, когда сочетаются возможности авиации, беспилотных систем, ракетного вооружения, которое имеет те же принципы наведения, управления, управления (которые уже понятны в Украине и реализованы в наших ракетах). Это традиционное сочетание самолетов с дронами и очень существенным использованием искусственного интеллекта", - подчеркнул Криволап.

По его убеждению, именно в таком сочетании он видит будущее. Криволап считает, что от нынешней оборонной модели, благодаря которой Украина отвечает на вызовы со стороны России, удастся перейти к инновационному хабу, который "будет создавать будущее".

Отдельно Криволап объяснил, почему у Украины нет своих произведенных за время независимости государства ракет. Эксперт подчеркнул, что не очень верит в то, что "партторг предприятия "Южмаш" не был задействован в системе ФСБ и потом не делал то, что ему говорили".

"Поэтому, понятно, почему у нас это не развивалось, хотя мы имели все возможности", - добавил Криволап.

В то же время, обращая внимание на информацию о новой украинской крылатой ракете "Фламинго", его интересует только одно: как быстро эта ракета будет задействована в военных действиях.

"Как быстро она будет применена, если сейчас производится в день одна ракета, то когда мы увидим хотя бы залп 15 таких ракет, которые полетят в Россию?" - сказал Криволап.

По его данным, отдельные запуски и наблюдения за этой ракетой были. Пока запуски делались не на дальние расстояния, чтобы видеть результаты. Он надеется, что более активные запуски скоро будут.

"Эта ракета идет не по той программе, по которой идут разработки "Укроборонпрома", где все предприятия известны. Даже по всем предприятиям были поражения. Где-то были сбои в логистике, где-то были сбои в поставке... Но, эта ракета идет по другому алгоритму, и россияне очень мало о ней знают. И это залог успеха этой ракеты. Но я уверен, что и баллистика появится, и длинный "Нептун" проявит себя", - сообщил Криволап.

Состояние российской военной авиации

Как сообщал УНИАН, у россиян проблемы с использованием Ту-160. По словам основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, при этом речь идет не о поражении российской авиации, а о наличии специфического горючего для этих самолетов, которое Силы обороны уничтожили во время одного из последних ударов по России.

Но в то же время, по мнению генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, стратегическая авиация РФ умирает. Он пояснил, что активное использование Ту-95 и несвоевременный их ремонт приводят к потере возможности их эксплуатации.

Предполагалось, что Россия в 2027 году останется без стратегической авиации, ведь двигатели бомбардировщиков Ту-95 якобы изнашиваются на 40% быстрее из-за большого расстояния полетов.

