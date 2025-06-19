Сейчас Россия ограничена в использовании крылатых ракет, отметил Павел Нарожный.

Российские аэродромы - это очередная цель, по которой Силы обороны регулярно наносят удары. И это касается не только поражения российской авиации. Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Можно вспомнить удары по нефтебазам. Когда горит топливо для стратегических бомбардировщиков. Для чего это делается. Во время операции СБУ было уничтожено большое количество самолетов Ту-95. Но у них осталось большое количество самолетов Ту-160. Если не ошибаюсь, за всю операцию только один Ту-160 был поврежден, даже не уничтожен", - сказал Нарожный.

При этом он отметил, что для российских самолетов Ту-160 нужно специфическое топливо, керосин большой вязкости. Который Силы обороны и уничтожили во время одного из последних ударов по России.

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"Потому что он (Ту-160, - УНИАН) поднимается на большую высоту и на большое расстояние идет. И это топливо успешно сгорело на нефтебазе, а не в двигателях самолета. И именно поэтому враг довольно ограниченно наносит удары крылатыми ракетами. Он уже ограничен "Калибрами" морского пуска. И с воздушным пуском у них довольно трудно", - добавил Нарожный.

Российская стратегическая авиация: важные новости

Накануне российские оккупанты поднимали стратегическую авиацию для нанесения террористического удара по Киеву в ночь на 17 июня. Тогда в целом враг применил 32 ракеты, из которых половина была крылатыми.

Силам обороны удалось сбить 15 из 16 крылатых ракет врага. В целом же во время атаки украинские защитники обезвредили 428 воздушных целей оккупантов.

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