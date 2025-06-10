С польской аиабазы взлетели RAF Typhoon.

Воздушные силы Североатлантического Альянса перехватили в районе Балтийского моря российские самолеты Ил-20М и Ан-30.

Об этом в микроблоге X сообщает Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО. Борта перехватили британские истребители RAF Typhoon, которые выполняют усиленную миссию Альянса по патрулированию воздушного пространства в Польше. "Это является краеугольным камнем обязательств Альянса по поддержанию безопасности и целостности воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении Королевских военно-воздушных сил Великобритании, 5 июня с 22 тактической авиабазы в Мальборке взлетели два Typhoon, чтобы перехватить неизвестный самолет, который покидал воздушное пространство Калининграда. Им оказался российский Ан-30, предназначенный для аэрофотосъемки.

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Впоследствии пара истребителей получила задание перехватить другой самолет в том же районе, им был Ил-20М - советский самолет радиоэлектронной разведки. Борт не выходил на связь, а также не подавал сигналов и плана полета:

"Все самолеты должны выполнять по крайней мере два из этих трех действий в соответствии с международным правом. Ни один из самолетов не соблюдал международное право, поэтому НАТО может на законных основаниях поднять самолеты на перехват".

Перехват российских самолетов

Как известно, в Балтийском море регулярно перехватывают военные самолеты Российской Федерации. Это уже стало рутинной практикой для сил НАТО, в частности стран Балтии.

Российские самолеты часто подлетают к воздушному пространству НАТО без представления плана полета, включенного транспондера (устройства, идентифицирующего самолет) и связи с диспетчерами. Это создает угрозу гражданскому авиационному трафику и считается провокацией.

Аналитики считают, что причинами этого может быть желание россиян продемонстрировать свое присутствие и протестировать реакцию НАТО. Кроме того, эти самолеты способны проводить разведку.

Североатлантический Альянс постоянно держит в боевой готовности истребители в Литве и Польше, которые за несколько минут могут подняться на перехват.

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