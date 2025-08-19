По его словам, речь идет о достаточно мощной ракете, у которой боевая часть весит тонну.

Боевое применение украинской ракеты "Фламинго" может состояться уже в этом году. Об этом в эфире "Киев24" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Он отметил, что речь идет об очень мощной ракете - боевая часть которой весит тонну и способна разрушать и уничтожать вражеские углубленные пункты управления, склады с боеприпасами, разрушать мосты и логистические пути.

По его словам, применение этой ракеты в комплексе с "Сапсан" может привести к существенным результатам по повышению эффективности нанесения ударов на большие расстояния.

Видео дня

Романенко отметил, что поскольку испытания проведены, то теперь остается вопрос о масштабировании выпуска таких ракет. При этом выразил он надежду, что в ближайшее время - уже в этом году, увидим боевое применение украинской ракеты "Фламинго".

Эксперт рассказал, что пуск ракеты будет на достаточно существенное расстояние от линии соприкосновения, ее дальность будет достигать 3 тысяч километров. По его словам, полет ракеты "Фламинго" на малых высотах делает ее менее доступной для обнаружения средствами ПВО врага, но в то же время ее более долгое пребывание в воздушном пространстве увеличивает риски того, что ее легче зафиксировать.

Ракета "Фламинго" - что известно

Как сообщал УНИАН, украинский фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Associated Press, в заметке в Фейсбук написал, что украинские ракеты "Фламинго" уже в серийном производстве.

Он показал фото готовых ракет в цехе, которые, вероятно, уже готовы к отгрузке.

В комментарии под фото указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании "Fire Point". Место расположения мастерской не указано.

Журналист также отметил, что ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км.

Портал Defense Express, специализирующийся на оружии, сделал предположение, что "Фламинго" - это ракета FP-5 от Milanion Group со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания поставляет оружие ВСУ и впервые показывала свою разработку в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Портал отмечал, что FP-5 может лететь на 3 тыс. км, проводить в воздухе 4 часа, развивать скорость до 950 км в час, а также имеет размах крыла в 6 м. Ее вес до 6 тонн, при этом 1 тонна - боевая часть.

Defense Express пишет, что таких ракет в мире немного и что они мощнее ракет Tomahawk, которые имеют боевую часть 450 кг. При этом Milanion Group отмечал, что может выпускать 50 ракет FP-5 в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: