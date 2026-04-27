Армия США в ходе испытаний применила новое оружие для уничтожения дронов, – Defence Blog

Компания ThinKom Solutions, штаб-квартира которой расположена в городе Готорн, штат Калифорния, объявила о своем выходе на рынок оружия направленной энергии на основе микроволн высокой мощности в августе 2025 года, пишет Defence Blog.

Издание сообщило, что во время недавнего эксперимента армии США Cross Domain Fires Concept Focused Warfighting Experiment ее мобильная система высокомощной микроволновой радиации была установлена на пикапе. Управляемая радаром EchoShield от Echodyne, она готова вывести из строя электронику беспилотника, не выстрелив ни одного патрона.

Она занимается разработкой систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам (UAS), интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также для выполнения других задач по противодействию электронным средствам.

"Этот шаг был не столько кардинальным изменением, сколько расширением деятельности – компания более двух десятилетий занималась созданием систем фазированных антенных решеток для спутниковой связи, а основная технология, лежащая в основе этих систем, – запатентованная конструкция под названием VICTS – оказалась чрезвычайно подходящей для работы с экстремальными уровнями мощности, которых требует оружие на основе микроволн высокой мощности", – отмечает издание.

В статье добавляется, что компания уже доказала, что ее фазированные антенные решетки VICTS способны выдерживать мощность на уровне гигаватт во время разработки и испытаний.

Рассказывается, что система HPM на базе VICTS, окрашенная в военный оливковый цвет, установлена на платформе стандартного пикапа на открытом поле.

"Без прицепа. Нет генератора размером с морской контейнер. Нет специального транспортного средства или специализированного шасси. Пикап, система и возможность передвижения", – отмечается в публикации.

Издание объясняет, что эта мобильность не случайна – это главный аргумент, который ThinKom приводит в пользу того, почему ее подход к HPM отличается от того, что было раньше.

VICTS – это аббревиатура от Variable Inclination Continuous Transverse Stub, то есть управляемой механической фазированной антенной решетки, которую компания разработала и запатентовала для рынка спутниковой связи.

В отличие от большинства фазированных антенных решеток, которые управляют своим лучом электронным способом, VICTS управляется механически, что позволяет ей выдерживать значительно более высокую пиковую мощность без потерь в тепловом режиме и эффективности, которые характерны для электронно-управляемых решеток при экстремальных уровнях мощности.

"Микроволновое оружие высокой мощности (HPM) действует путем направления на цель – в данном случае на приближающийся дрон – сконцентрированной электромагнитной энергии с интенсивностью, достаточной для повреждения или уничтожения электроники внутри него", – объясняет издание.

Добавляется, что дрон, потерявший связь, может зависать в воздухе, возвращаться домой или продолжать выполнять запрограммированную миссию. В то же время беспилотник, у которого контроллер полета, GPS-приемник или электроника управления двигателем были сожжены импульсом микроволновой энергии мощностью в гигаватты, не может сделать ничего из перечисленного.

Указывается, что компания описывает этот эффект как "жесткое уничтожение" – сфокусированная электромагнитная энергия, которая проникает в цель через антенны или взаимодействует с другой электроникой, наносит мгновенный и непоправимый ущерб на расстоянии.

360-градусный обзор и способность действовать в движении, на которые компания делает акцент при интеграции EchoShield, решают тактические задачи, с которыми не могут справиться стационарные системы HPM.

Издание отмечает, что параметры размера, веса и мощности, на которые ориентируется компания, обозначаемые в оборонной промышленности аббревиатурой SWaP, имеют огромное значение для системы, предназначенной для эксплуатации на легких транспортных средствах.

"Каждый килограмм, добавленный к системе, – это килограмм, отнятый от чего-то другого. Каждый ватт основной мощности, который потребляет система HPM, – это ватт, недоступный для систем связи, датчиков или других систем транспортного средства", – поясняется в статье.

Компания описывает полученный пакет как идеальный как для мобильных, так и для стационарных миссий.

США изучают опыт Украины в войне

Ранее УНИАН сообщал, что во время учений американские военные отработали украинскую операцию "Паутина". Произошло это во время сентябрьских учений на аэродроме во Флориде. Известно, что военные 10-й группы специальных сил осуществили атаку дронов, где в роли защитников выступили подразделения противодействия дронам из различных видов вооруженных сил США. По данным, они в течение недели проходили подготовку с использованием технологий, на разработку которых Пентагон потратил миллиарды долларов. Учения на авиабазе Эглин получили название "Операция "Чистый горизонт". Рабочая группа шесть недель провела в Украине, где общалась с представителями Сил беспилотных систем.

Также мы писали, что армия США начала использовать в Саудовской Аравии украинские технологии борьбы с беспилотниками после иранских атак дронами и ракетами. По данным Reuters, речь идет о платформе "Карта неба", которую развернули на авиабазе Принца Султана. Источники рассказали изданию, что систему "Карта неба", созданную Sky Fortress, внедрили в течение последних недель. Украинские военные также прибыли для обучения американских подразделений. Примечательно, что развертывание украинской технологии произошло менее чем через месяц после заявления Дональда Трампа, который отверг помощь Украине.

