Авиабомбы попали в два моста в Графовке и Надеждовке. За этими ударами наблюдали украинские разведывательные беспилотники.

Украинские Су-27 наносят удары по мостам, пытаясь изолировать российские войска в Белгородской области, пишет Forbes.

Украинские истребители, модернизированные для использования высокоточных планирующих бомб западного производства, уничтожают мосты на западе России. В четверг в сети появилось видео, на котором видно, как украинские бомбы попадают в два моста в Графовке и Надеждовке. За этими ударами наблюдали украинские разведывательные беспилотники.

Пилоты Су-27, опытные украинские авиаторы, стремятся изолировать Белгородский выступ - регион, граничащий с северной частью Украины. Именно сюда украинские силы начали новое наступление, состоявшееся всего через несколько недель после отступления из Курской области.

Разрушение мостов через реку Северский Донец и другие водные артерии в Белгородской и Курской областях может стать ключевым элементом этой операции.

Предыдущее наступление на Курщину, начатое в августе, потерпело неудачу частично из-за того, что украинские войска не смогли заблокировать переправу российских подразделений через реку Сейм. Россияне воспользовались этим, окружили выступление с запада и применили элитные дроновые подразделения, которые нарушили украинские линии снабжения, уничтожив сотни машин. В результате этого украинцы были вынуждены покинуть Курск.

На этот раз Киев стремится избежать повторения той ситуации. Масштабы операции в Белгороде пока не вполне понятны: она может быть кратковременной и ограниченной, но если украинские силы намерены удерживать значительную часть региона, им понадобится использовать местные водные преграды в своих интересах.

Авиационная поддержка и риски

Су-27, оснащенные французскими бомбами Hammer, американскими боеприпасами JDAM (Joint Direct Attack Munition) и бомбами малого диаметра, выполняют стратегические задачи по уничтожению мостов. Но для эффективного поражения целей на западе России самолетам приходится подлетать в зону высокого риска. Даже для быстрых и маневренных Су-27 это может быть смертельно опасно.

Впрочем, украинские пилоты имеют серьезную поддержку. Хотя Су-27 не имеют современных систем радиоэлектронной борьбы, они летают в сопровождении F-16 от Lockheed Martin и французских Mirage 2000. Эти истребители оснащены мощными средствами радиоэлектронного подавления, которые могут защищать не только себя, но и самолеты, летящие рядом, в частности Су-27.

"Мы выполняем полеты, чтобы прикрыть других наших боевых братьев, МиГ-29 и Су-27", - сказал один украинский пилот F-16 в недавнем официальном интервью.

Такая координация дает результаты. Пока что, несмотря на многодневную или даже многонедельную кампанию по бомбардировке мостов, украинские силы еще не потеряли ни одного самолета.

Ограниченность ресурсов

Это чрезвычайно важно для Киева. На начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Украина имела около 57 Су-27. С тех пор она потеряла по меньшей мере 16 из них, включая шесть, которые были уничтожены или повреждены во время российского ракетного удара по авиабазе Миргород.

В отличие от F-16 или Mirage 2000, которые Украина получает от западных партнеров, Су-27 не производятся в Украине, и ни один из ее союзников не имеет возможности передать ей дополнительные машины этого типа. Каждая потеря Су-27 является незаменимой, что делает сохранение этих самолетов приоритетом в воздушной кампании Киева.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне ряд российских военкоров сообщили о штурмовых действиях Сил обороны Украины на государственной границе с Белгородской областью. Эту информацию подтвердили и в российском Минобороны, отметив, что украинские защитники пытаются "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

По словам военнослужащего с позывным "Алекс", российское командование вынужденно перебрасывает свои силы из Курской области на границу Белгородщины. Хотя ранее они планировали отправить их в Донецкую область.

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