СМИ показали последствия попадания 'Орешника' (видео)

Во время массированной атаки по Украине прошлой ночью Россия, среди прочего, применила ракету средней дальности "Орешник", предназначенную для нанесения ядерных ударов на расстояние в несколько тысяч километров. Однако в данном случае была использована кинетическая боеголовка без взрывчатых веществ.
Как сообщалось ранее, стратегическая ракета "Орешник" попала в гаражи на окраине Белой Церкви. Журналисты "Суспільного" опубликовали видео, снятое на месте попадания. На этих кадрах виден обычный гаражный комплекс без каких-либо признаков военного присутствия.
Ранее в областной прокуратуре журналистам подтвердили, что в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания неназванного предприятия.
Удар "Орешника"
Как писал УНИАН, во время ночной атаки по Украине россияне применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") по району Белой Церкви. Однако последствия удара оказались минимальными – загорелись три гаража и были повреждены здания предприятия. По данным украинских источников и OSINT-аналитиков, вероятной целью мог быть аэродром, но ракета попала в другую часть города, пострадавших не зафиксировано.
Аналитики отмечают, что это уже третье боевое применение "Орешника", но его эффективность вызывает сомнения из-за отсутствия боевой части и слабых результатов ударов. В то же время эксперты предупреждают, что даже в "кинетическом" варианте ракета остается опасной из-за высокой скорости и осколков, а сокращение интервалов между пусками может свидетельствовать о наращивании производства таких ракет в РФ.