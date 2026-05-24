СМИ показали последствия попадания 'Орешника' (видео)

На данный момент известно, что целью стратегической ракеты были гаражи на окраине тихого провинциального городка.

Во время массированной атаки по Украине прошлой ночью Россия, среди прочего, применила ракету средней дальности "Орешник", предназначенную для нанесения ядерных ударов на расстояние в несколько тысяч километров. Однако в данном случае была использована кинетическая боеголовка без взрывчатых веществ.

Как сообщалось ранее, стратегическая ракета "Орешник" попала в гаражи на окраине Белой Церкви. Журналисты "Суспільного" опубликовали видео, снятое на месте попадания. На этих кадрах виден обычный гаражный комплекс без каких-либо признаков военного присутствия.

Ранее в областной прокуратуре журналистам подтвердили, что в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания неназванного предприятия.

Удар "Орешника"

Как писал УНИАН, во время ночной атаки по Украине россияне применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") по району Белой Церкви. Однако последствия удара оказались минимальными – загорелись три гаража и были повреждены здания предприятия. По данным украинских источников и OSINT-аналитиков, вероятной целью мог быть аэродром, но ракета попала в другую часть города, пострадавших не зафиксировано.

Аналитики отмечают, что это уже третье боевое применение "Орешника", но его эффективность вызывает сомнения из-за отсутствия боевой части и слабых результатов ударов. В то же время эксперты предупреждают, что даже в "кинетическом" варианте ракета остается опасной из-за высокой скорости и осколков, а сокращение интервалов между пусками может свидетельствовать о наращивании производства таких ракет в РФ.

