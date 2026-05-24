Сгорели три гаража: стало известно, куда попал путинский 'Орешник' в Белой Церкви

Вполне возможно, что целью атаки был аэродром, однако "Орешник" попал в совершенно другую часть города.

Во время атаки по Украине россияне нанесли удар по Белой Церкви своей мегаракеткой "Орешник", однако последствия удара оказались крайне незначительными.

Так, Главное управление ГСЧС в Киевской области сообщило, что в результате удара в гаражном кооперативе возник пожар, в результате которого горели три гаража.

Также в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Белоцерковском районе повреждены здания неназванного предприятия.

Видео дня

Информации о пострадавших нет, последствия атаки оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Как сообщает OSINT-канал "КиберБорошно", вполне возможно, что целью атаки был аэродром. Впрочем, "Орешник" попал по гаражному кооперативу совершенно в другой части города.

Как отметил депутат Киевского облсовета Владимир Горковенко, в результате ракета "Орешник" за десятки миллионов долларов уничтожила 3 гаража в Белой Церкви, и россияне просто в шоке от таких результатов.

Россияне в соцсетях уже пожаловались на совершенно бессмысленную атаку, называя это пустой тратой денег ради красивой картинки, и возмущаются, что ракета была "без боевой части".

"Где взрывы после "Орешника"? Где колоссальные разрушения? И почему снова били по инфраструктуре? Будут ли удары по центру Киева и зданиям власти? Когда будет уничтожена киевская хунта", – жалуются россияне в сети.

Удар "Орешником" по Белой Церкви

Ночью в сети публиковали видео удара ракетой "Орешник" по Белой Церкви. Судя по кадрам, прилетело 6 блоков по 6 суббоеприпасов.

Утром Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины, подтвердил удар и заявил, что баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе города Белая Церковь в Киевской области. Пуск ракеты российские оккупанты осуществили с полигона Капустин Яр.

В российском Минобороны также заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами "Орешник" – якобы в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России". Россияне заявили, что удары нанесены "по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса".

Вас также могут заинтересовать новости: