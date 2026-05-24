Сгорели три гаража: стало известно, куда попал путинский 'Орешник' в Белой Церкви

Во время атаки по Украине россияне нанесли удар по Белой Церкви своей мегаракеткой "Орешник", однако последствия удара оказались крайне незначительными.
Так, Главное управление ГСЧС в Киевской области сообщило, что в результате удара в гаражном кооперативе возник пожар, в результате которого горели три гаража.
Также в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Белоцерковском районе повреждены здания неназванного предприятия.
Информации о пострадавших нет, последствия атаки оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
Как сообщает OSINT-канал "КиберБорошно", вполне возможно, что целью атаки был аэродром. Впрочем, "Орешник" попал по гаражному кооперативу совершенно в другой части города.
Как отметил депутат Киевского облсовета Владимир Горковенко, в результате ракета "Орешник" за десятки миллионов долларов уничтожила 3 гаража в Белой Церкви, и россияне просто в шоке от таких результатов.
Россияне в соцсетях уже пожаловались на совершенно бессмысленную атаку, называя это пустой тратой денег ради красивой картинки, и возмущаются, что ракета была "без боевой части".
"Где взрывы после "Орешника"? Где колоссальные разрушения? И почему снова били по инфраструктуре? Будут ли удары по центру Киева и зданиям власти? Когда будет уничтожена киевская хунта", – жалуются россияне в сети.
Ночью в сети публиковали видео удара ракетой "Орешник" по Белой Церкви. Судя по кадрам, прилетело 6 блоков по 6 суббоеприпасов.
Утром Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины, подтвердил удар и заявил, что баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе города Белая Церковь в Киевской области. Пуск ракеты российские оккупанты осуществили с полигона Капустин Яр.
В российском Минобороны также заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами "Орешник" – якобы в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России". Россияне заявили, что удары нанесены "по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса".