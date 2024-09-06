Эксперт назвал основную функцию дрона 'Дракарис'

Эти дроны используют термитную смесь, которая очень ярко горит с очень высокой температурой.

Основная цель дрона "Дракарис" - выжигать термитной смесью зеленые посадки, где российские захватчики прячут технику. Об этом эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Используем термитную смесь. То есть, это смесь металлов, которая очень ярко горит с очень высокой температурой. Но я не считаю, что это какое-то химическое оружие, потому что есть четкое определение, чем является химическое оружие", - сказал Бескрестнов.

Он отметил, что видел российские сообщения в социальных сетях о том, что это якобы нарушение конвенции о химическом оружии.

Видео дня

"Но я считаю, что это не так", - повторил он.

Также он рассказал, в чем преимущество применения дрона "Дракарис" именно сейчас, когда на деревьях еще не опали листья.

"В первую очередь, это очень актуально сейчас, когда мы видим много деревьев. В зимнее время и (позднюю) осень это не будет очень актуально для нас. Но сейчас - это возможность для нас уничтожать вражеские посадки и технику, которая спрятана в этих посадках. Потому что, если деревья будут гореть, то у врага не будет времени быстро убрать технику из тех посадок и она может быть ликвидирована также с деревьями, которые горят", - подчеркнул Бескрестнов.

Дрон "Дракарис" - что известно о новой "птичке" ВСУ

Как сообщал УНИАН, 4 сентября украинские военные впервые показали работу беспилотника, который с близкого расстояния разбрасывает над оккупантами зажигательные боеприпасы. В ВСУ задумались над тем, как можно использовать термитную смесь для дронов еще в конце прошлого года. В частности, на видео, опубликованном 108-й отдельной бригадой территориальной обороны, показано применение FPV-дрона, который не сбрасывает гранаты и не летит в цель со взрывчаткой, а рассыпает над позициями оккупантов термит - смесь горящих гранул оксида железа и алюминия.

Температура горения термита составляет примерно 2500 градусов. Это означает, что раскаленная смесь мгновенно разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для носителей.

Вас также могут заинтересовать новости: