Свитан подчеркнул, что спрятаться от такого оружия практически невозможно.

Украинские военные впервые показали работу нового дрона "Дракон", который разбрасывает зажигательные боеприпасы над вражескими войсками.

Эту разработку в эфире "24 канала" оценил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Пока на деревьях есть листья, но скоро "зеленка" сойдет, и тогда украинские "Драконы" выжгут укрепрайоны оккупантов в посадках.

"Россиянам очень сложно его сбивать. При выходе на боевую задачу он помогает нашим частям проводить зачистку", – подчеркнул эксперт.

Видео дня

Он отметил, что степи Приазовья имеют лесополосы. Там оккупанты часто зарываются, особенно во время зимы. Сейчас на деревьях есть листья, поэтому россияне прикрываются "зеленкой", но когда она сойдет, украинские военные выйдут на охоту.

При этом Свитан отметил, что спрятаться от такого оружия практически невозможно, ведь речь идет о довольно серьезных температурах. Это продвинутые огнеметы, которые имеют определенные механизмы химических реакций, и потушить их почти невозможно.

Украинский дрон "Дракон"

В начале сентября украинские военные впервые показали работу нового беспилотника "Дракон". Он с близкого расстояния разбрасывает над оккупантами зажигательные боеприпасы – смесь горящих гранул оксида железа и алюминия.

В СМИ писали, что в украинской армии задумались о том, как можно использовать термитную смесь для дронов еще в конце прошлого года. Тогда в ВСУ пришли к выводу, что стандартный FPV-дрон можно нагрузить около 500 граммами термитной смеси. Зато химическую реакцию запускают с помощью дистанционного управления незадолго до появления дрона у цели.

Вас также могут заинтересовать новости: