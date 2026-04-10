Украина планирует заключить соглашения еще с тремя странами Ближнего Востока, – Зеленский

У Украины уже есть соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, но на очереди – Оман, Кувейт и Бахрейн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам безопасности еще с тремя странами, с которыми Украина планирует заключить соглашения о дронах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что украинские специалисты с помощью перехватчиков украинского производства уже сбивали иранские "Шахеды" на Ближнем Востоке.

С кем еще планируем договориться о тесном сотрудничестве

"У нас есть договоренность о десятилетних соглашениях с тремя странами. Украинские компании будут работать с военными этих стран для защиты того или иного объекта. Моя задача – договариваться об объемах, об услугах, о видах вооружения. Сейчас продолжаются такие переговоры по вопросам безопасности с Оманом, также ведем переговоры с Кувейтом и Бахрейном – это в дополнение к тем странам, с которыми мы уже договорились, и все это видели", – сообщил Зеленский.

Что Украина получит от сотрудничества с арабскими странами

При этом, как отметил президент, Украина получит за оказание поддержки странам Ближнего Востока "разные вещи".

"Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где-то есть финансовые договоренности. Все это укрепит нашу энергетическую стабильность – у нас есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины. Где-то получаем нефть, которая поступит на соответствующие заводы в Европе для переработки. А где-то мы говорим о готовом продукте – о дизеле. То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это значительно больше, чем просто получить деньги", – подчеркнул Зеленский.

Украина и Ближний Восток – сотрудничество

Как сообщал УНИАН, Украина уже имеет соглашения на 10 лет с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

По словам Зеленского, основная задача украинских специалистов по защите неба в регионе Ближнего Востока заключается в том, чтобы выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения необходимы для усиления защиты людей и жизни от иранских "Шахидов" и ракет.

Украина намерена вместе со странами региона строить заводы и производственные линии.

