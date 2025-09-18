Министр утверждает, что уровень, который уже демонстрирует Россия - это 800 дронов в сутки.

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре достигнет мощности применения не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки для защиты от российских атак. Об этом он сообщил на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, пишет Суспільне.

Шмыгаль утверждает, что уровень, который уже демонстрирует Россия - это 800 дронов в сутки. Именно поэтому Украине нужно иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

"Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован", - отметил министр.

Видео дня

Чиновник заверил, что производство дронов не является проблемой. По его словам, сложность заключается в наличии наземных комплексов управления, радаров и других элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения. Шмыгаль добавил:

"Это большой комплекс, и его имплементация отнимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику, движемся к этой цели".

Война в Украине - использование дронов-перехватчиков

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать реактивные "Шахеды". Он отметил, что различные модели перехватчиков имеют разную эффективность. По его словам, на это влияет очень много факторов - от модели дрона до обученности экипажей и погодных условий.

Вас также могут заинтересовать новости: