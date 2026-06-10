Масштабирование логистической блокады России на юге может значительно изменить ход боевых действий, - DeepState

"Сухопутный коридор" российских оккупантов в Крым фактически перерезан.

Благодаря успешным действиям Сил обороны Украины по взятию под огневой контроль логистических маршрутов на юге может значительно измениться характер боевых действий. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

Аналитики отмечают, что Силы обороны нанесли два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара на недавно построенной так называемой "трассе Р-280", которая соединяет Ростов-на-дону с оккупированным Симферополем. В частности, это часть того чрезвычайно важного для оккупантов сухопутного коридора, который они стремились создать, начав полномасштабное вторжение.

"Вывод из строя моста, ограничивший движение в этом районе, является важной составляющей блокады и запускает цепную реакцию такой блокады", - говорится в сообщении.

Видео дня

Четыре пути, которые используются захватчиками для военной логистики из Крыма

Центральным маршрутом для захватчиков является Чонгар, который находится под плотным огнем Сил обороны Украины.

"Однако пока неизвестно, что с железнодорожным мостом, который находится рядом. Старый автомобильный мост непригоден для использования, а железнодорожный мост в районе станции "Сиваш", который является главной железнодорожной артерией этого района, имеет ограниченную пропускную способность из-за предыдущих ракетных повреждений", - отмечают аналитики.

Альтернативным сообщением является Арабатская стрелка. Этот путь используется оккупантами в районе, где была проложена новая автомобильная дорога. В DeepState добавили:

"Там расположены два моста в районе города Геническ, однако они также подвергались ударам со стороны Сил обороны и находятся под огневым контролем украинских военных. Чрезмерная логистическая нагрузка наносит значительный ущерб самому покрытию, что также играет определенную роль в этом процессе".

Еще один альтернативный путь - это Перекопский перешеек. Захватчики активно используют его после того, как украинские защитники взяли под огневой контроль два вышеупомянутых пути.

"Там проходят как автомобильные дороги, так и железная дорога. И именно здесь стоит остановиться более подробно, ведь это важная часть блокады, которая служит ловушкой для врага. Использование этого пути увеличивает логистическое плечо примерно на 100 км, что затрудняет процесс интенсивных поставок, повышает износ техники и расход топлива. А самая главная "изюминка" - это меньшее расстояние для разнообразного вооружения Сил обороны Украины, которым легко взять под огневой контроль эту часть выезда из Крыма, что делает эту местность своеобразной ловушкой", - подчеркивается в сообщении.

И еще один путь - это Керченский пролив, который служит "главными воротами", соединяющими оккупированный Крым с Россией через Керченский мост.

"Однако и там существуют постоянные угрозы поражения, задержки", - говорится в сообщении.

Этот путь дает возможность захватчикам вывезти или завезти что-то в Крым, но не на сам фронт.

Взятие под огневой контроль трассы Таганрог-Мариуполь-Волноваха

По словам аналитиков, Силы обороны Украины также осуществляют эффективные действия не только вокруг Крыма. Еще взята под огневой контроль логистика врага на трассе Таганрог-Мариуполь-Волноваха. В этом направлении работают бойцы "Азова", которые настроены увеличивать свой потенциал и уничтожать все, что движется в том районе.

Таким образом, перерезание одного из самых коротких путей "сухопутного коридора" из России на оккупированную территорию Украины значительно влияет на логистические возможности оккупантов для фронта на юге.

Вывод

"Расширение такой блокады может привести к значительным изменениям в боевых действиях на юге", - говорится в сообщении.

При этом не стоит впадать в эйфорию от поражения мостов, ведь их можно восстановить. Там добавили

"Однако Силы обороны продемонстрировали гораздо больше - возможности, с помощью которых они могут контролировать все, что движется по южной части оккупированной территории, в частности, из Крыма".

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, недавно украинские защитники взяли под фактический огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на оккупированном юге - дорогу из Мелитополя в Крым.

При этом украинские дроны удерживают фактический огневой контроль над более длинным маршрутом из оккупированного Мариуполя в Симферополь.

Вас также могут заинтересовать новости: