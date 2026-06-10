Оцифровка стажа: украинцам объяснили, что будет с трудовыми книжками после 10 июня

Бумажный документ и в дальнейшем будет служить подтверждением периодов работы при назначении пенсии.

Сегодня, 10 июня 2026 года, завершился период, отведенный для переноса данных из бумажных трудовых книжек в электронную систему. Однако для граждан это не означает, что после этой даты трудовой стаж исчезнет, а бумажные трудовые книжки перестанут принимать.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что завершение переходного периода не означает прекращение приема документов для оцифровки. Если сведения из бумажной трудовой книжки еще не внесены в Реестр застрахованных лиц, их можно будет подать и после 10 июня.

В течение пяти лет работодатели и работники имели возможность передавать отсканированные копии трудовых книжек в Пенсионный фонд, который обрабатывал информацию и вносил ее в электронную систему. Однако процесс оцифровки трудовых данных будет продолжаться и в дальнейшем.

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В министерстве пояснили, что процедура оцифровки не меняется. Подать сведения из бумажной трудовой книжки можно как через работодателя, так и самостоятельно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Также в ведомстве подчеркнули, что граждане не потеряют ранее приобретенный трудовой или страховой стаж, даже если их трудовая книжка еще не была оцифрована. Бумажный документ и в дальнейшем будет оставаться подтверждением периодов работы при назначении пенсии наравне с другими документами, предусмотренными законодательством.

Что касается пенсионеров, тем, кому пенсия уже назначена, повторно подавать трудовую книжку по окончании переходного периода не нужно. Данные о стаже, которые использовались для расчета пенсионных выплат, уже хранятся в информационных базах фонда.

"Электронная трудовая книжка снижает риск потери или повреждения документов и позволяет хранить все данные о стаже в защищенном цифровом формате", – отметили в Минсоцполитики.

Оцифровка трудовых книжек – что известно

Напомним, что 10 июня 2021 года вступил в силу закон об учете трудовой деятельности в электронной форме, согласно которому бумажные трудовые книжки стали необязательными. С тех пор Пенсионный фонд Украины в течение пяти лет должен был включить в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников.

Юрист Илона Элизбарян в комментарии УНИАН объясняла, где оцифровать трудовую книжку в Украине и кто должен это сделать, а также можно ли оставить бумажный вариант.

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