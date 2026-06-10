Популярные туристические острова Испании могут запретить ношение традиционной мусульманской одежды

Речь идет о бурке - традиционной мусульманской одежде, полностью закрывающей лицо и тело женщины.

На популярных туристических островах Испании могут ввести запрет на ношение одного из видов одежды, пишет Express. Нарушителям грозят штрафы до 25 тысяч фунтов стерлингов (более 1,4 млн грн).

Речь идет о бурке - традиционной мусульманской одежде, полностью закрывающей лицо и тело женщины. Соответствующий законопроект рассматривается на Балеарских островах, в состав которых входят Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.

Инициаторами законодательного предложения выступили правая партия Vox и Народная партия Балеарских островов (PP). Представители обеих политических сил заявляют, что документ направлен на защиту прав женщин.

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В то же время законопроект уже вызвал критику со стороны ряда испанских политических сил, в частности PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca и Unidas Podemos.

За принуждение к ношению бурки предлагают тюремное заключение

Помимо значительных штрафов, депутаты от Vox также предложили ввести уголовную ответственность для лиц, которые принуждают или заставляют женщин носить никаб или бурку. За такие действия может грозить до четырех лет лишения свободы.

Депутат Vox Мануэла Каньядас заявила, что нормализация строгих исламских покрывал означает "принятие средневекового регресса в XXI веке".

По ее словам, "вуаль является инструментом стирания личности, созданным для того, чтобы лишить женщину ее гражданского существования".

Заместитель председателя PP Кристина Гиль также раскритиковала левые партии за попытки заблокировать запрет, обвинив их в том, что они отрицают право женщин на существование, защищая практику, которая делает их невидимыми для общества.

"Вот такой у них прогрессизм - для женщин, которые полностью закрыты. Они хотят и дальше держать их скрытыми", - заявила политик.

Оппоненты называют инициативу дискриминационной

Сторонники запрета также подчеркивают аспект безопасности. Кристина Гиль отметила, что Европейский суд по правам человека ранее признавал возможность ограничения ношения одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах из соображений безопасности.

В свою очередь, представители левых и центристских партий назвали инициативу Vox и PP "расистской".

Заместитель председателя PSIB Тереза Суарес заявила, что истинной целью законопроекта является не защита прав женщин, а продвижение "навязчивой идеи о якобы культурной угрозе".

"Бурка используется как повод для разговоров о несовместимости ислама с нашим обществом", - отметила она.

В настоящее время более 20 стран мира уже ввели запрет на ношение бурок и других видов одежды, полностью закрывающих лицо, в общественных местах. Первым европейским государством, принявшим такое решение, стала Франция в 2011 году.

Новости туризма

Напомним, жители испанских Балеарских островов уже не первый год массово протестуют против чрезмерного туризма. В частности, этим летом на популярных островах запланированы антитуристические протесты, среди них - Майорка и Менорка. Так, на Менорке протестующие запланировали марши на 13 июня, 26 июля активисты из более чем 50 организаций хотят парализовать ключевые районы Майорки.

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