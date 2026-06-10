Россия разворачивает базы на 115 тысяч военнослужащих у границ Европы, – СМИ

Спутники зафиксировали склады оружия и скопления техники.

Россия активно строит новую военную инфраструктуру у границ со странами Северной Европы и Балтии – и уже известно, какое количество военных там планируют разместить. Об этом свидетельствуют результаты совместного расследования шведского SVT и норвежского NRK.

На основе спутниковых снимков зафиксированы новые казармы, склады боеприпасов и скопления техники сразу в нескольких точках – в Петсамо в 10 километрах от норвежской границы, в Петрозаводске и Сапёрном у границы с Финляндией, в Луге недалеко от Пскова, а также в Балтийске на территории Калининградской области.

База в Петсамо, которая сейчас может вместить 7 тысяч человек, после достройки примет вдвое больше – 17 тысяч. По оценке командующего финской армией Паси Вялимяки, группировка у границ Финляндии может вырасти с нынешних 20 до 80 тысяч военных. Общий потенциал всех объектов – до 115 тысяч личного состава на североевропейском и балтийском направлениях.

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А с учетом всех объектов, как говорится в расследованиях, Россия потенциально способна сосредоточить на североевропейском и балтийском направлениях до 115 тысяч личного состава.

"Это угроза, к которой мы должны относиться серьезно… Мы не считаем, что все это просто для демонстрации. Речь идет о подготовке потенциала для противостояния с НАТО в крупном конфликте в будущем", – заявил глава шведской военной разведки MUST Томас Нильссон.

Заполнять эти объекты личным составом, по мнению аналитиков, Москва собирается уже после того, как утихнет горячая фаза в Украине.

"Пока Россия занята Украиной, непосредственная военная угроза низкая. Но это может быстро измениться, если в Украине наступит передышка", – предупреждает генерал-майор Брайан Нильсен, командующий силами НАТО в Прибалтике и Польше.

Командующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен также не скрывает беспокойства:

"Если Россия сейчас наращивает силы до тех объемов, которые они анонсировали – а кадры свидетельствуют, что они этим и занимаются – военная угроза для Норвегии возрастет".

К расследованию присоединились редакции еще двух стран: датская DR и эстонская Delfi.

Секретные базы

Ранее УНИАН писал, что Россия с 2022 года построила три однотипных военных объекта неизвестного назначения – в оккупированном Крыму возле Судака, на берегу Ладожского озера под Петербургом и на полигоне "Ненокса" в Архангельской области, где испытывают ракету "Буревестник".

Все три базы расположены исключительно на объектах Минобороны РФ и имеют идентичную структуру: надувные арочные ангары, комплекс из морских контейнеров, соединенных толстыми кабелями, и обваленный контейнер меньшего размера. На снимках нет ни обслуживающего персонала, ни подсобных помещений, ни характерной логистической инфраструктуры – то есть на обычные склады это не похоже.

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