Артистке было 84 года.

Умерла российская актриса Людмила Чурсина, которая поддержала оккупацию украинского Крыма, и развязанную Россией широкомасштабную войну в Украине. Народная артистка СССР скончалась в возрасте 84 лет. С 1984 года она служила в Театре советской армии (с 1993 года - Театр российской армии).

По данным росСМИ, Чурсина умерла после продолжительной болезни. Причиной смерти Людмилы Чурсиной стала внезапная остановка сердца. Утверждается, что в последние годы актриса длительное время испытывала проблемы со здоровьем. В частности, в прошлом году она около недели находилась в кардиологической реанимации.

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах и сериалах "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч".

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Людмила Чурсина - что важно знать

В 1963 году Людмила Чурсина завершила обучение в Театральном училище имени Б. В. Щукина и начала театральную деятельность в Театре имени Вахтангова.

Позднее актриса сотрудничала с киностудией "Ленфильм", работала в Александринском театре, а с 1984 года служит в Театре Российской армии.

В кино Чурсина впервые появилась в начале 1960-х годов и за время своей карьеры сыграла более ста ролей.

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