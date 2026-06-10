Легендарный рок-хит 1977 года снова ворвался в чарты спустя почти 50 лет

В свое время трек быстро завоевал популярность.

Легендарная рок-песня 1977 года "Hotel California" группы Eagles, которая после выхода возглавила хит-парады, снова оказалась в центре внимания. Композиция попала в чарт Billboard спустя почти 50 лет, пишет журнал Parade.

Отмечается, что песня вошла в чарт Billboard Rock Streaming Songs, и общее количество недель ее пребывания в рейтинге достигло 286.

"Легендарная композиция заняла 25-е место в чарте самых прослушиваемых рок-песен на стриминговых сервисах. Этот результат ещё раз подтверждает, что даже спустя десятилетия "Hotel California" остаётся одной из главных рок-композиций в истории жанра", - говорится в публикации.

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Стоит отметить, что в последнее время интерес к творчеству Eagles снова усилился. Так, недавно сборник группы Their Greatest Hits (1971–1975), выпущенный ещё в 1976 году, вновь вошёл в чарт Billboard 200, где занял 113-е место.

"Hotel California" - что важно знать о песне

Как говорится в статье, слушатели впервые услышали "Hotel California" как заглавную композицию пятого студийного альбома группы Eagles. В феврале 1977 года трек был выпущен отдельным синглом и быстро завоевал популярность у поклонников. Уже в том же месяце песня дебютировала в чарте Billboard Hot 100, а спустя несколько месяцев поднялась на первую строчку.

"Hotel California" стала одной из пяти песен Eagles, которым удалось возглавить Billboard Hot 100. Помимо неё, на вершину чарта также поднимались "Best of My Love", "One of These Nights", "New Kid in Town" и "Heartache Tonight".

Со временем композиция "Hotel California" приобрела статус одной из самых культовых рок-песен в истории. Её регулярно включают в рейтинги величайших и наиболее влиятельных музыкальных произведений. В 2004 году Зал славы рок-н-ролла включил её в список "500 песен, которые сформировали рок-н-ролл".

Также издание Ultimate Classic Rock поставило "Hotel California" на второе место среди лучших американских рок-композиций всех времён, уступив только песне "Free Bird" группы Lynyrd Skynyrd.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой 19-минутный рок-хит 1972 года считается величайшей песней всех времен.

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