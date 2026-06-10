Третье по величине озеро Венгрии исчезает на глазах из-за одной ключевой ошибки

Уровень воды упал и продолжает снижаться с каждым днем.

Венгерское озеро Веленце, третье по величине в стране, этим летом может достичь рекордно низкого уровня воды, сообщает Reuters.

Оно расположено всего в 40 километрах к западу от Будапешта и давно считается одним из самых популярных мест отдыха для жителей венгерской столицы.

Недавно на берегу можно было увидеть детей, играющих на новообразованных песчаных отмелях, простирающихся далеко за пределы привычной береговой линии. Между тем лодки для проката стояли у пирсов, которые теперь оказались далеко от воды и фактически на сухом песке.

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По данным Национального генерального управления водного хозяйства Венгрии, в среду уровень воды в районе города Агард составлял всего 56 сантиметров. Это всего на три сантиметра выше исторического минимума в 53 сантиметра, зафиксированного в 2022 году, когда страна пережила масштабную засуху. Для сравнения: в начале 2026 года уровень воды держался на отметке около 80 сантиметров.

Специалисты предупреждают, что при отсутствии значительных осадков озеро может терять до полусантиметра воды ежедневно. При таком сценарии в конце лета уровень воды может упасть до критических 30 сантиметров.

По словам представителя Ассоциации больших озер Тибора Хораньи, исторический минимум может быть побит уже в ближайшие дни.

Причина не только в изменении климата. Эксперт считает, что нынешняя ситуация является следствием не только глобального потепления, но и десятилетий неэффективного управления водными ресурсами. В частности, проблему усугубило осушение водно-болотных угодий для нужд сельского хозяйства, что нарушило природный баланс в регионе и снизило способность территории удерживать воду.

Меление озера уже сказывается на местном бизнесе. Инструктор по парусному спорту Петер Санисло сообщил, что вынужден переносить часть своей деятельности на озеро Балатон.

По его словам, большинство желающих научиться управлению парусниками выбирали именно Веленце из-за его близости к Будапешту. Теперь же клиентам приходится преодолевать значительно большее расстояние до Балатона.

Власти обещают искать решение

На прошлой неделе министр окружающей среды Венгрии Ласло Гайдош провел встречу с представителями общественных организаций, местных властей и экспертами по водному хозяйству, чтобы обсудить будущее озера.

По словам министра, правительство планирует улучшить качество воды, реализовать долгосрочные меры по ее пополнению и восстановить природную среду вдоль береговой линии.

Впрочем, мэр города Гардонь Арпад Пал Этвеш признает, что быстрого решения проблемы не существует.

"Нам придется научиться жить в новых условиях. Если климат меняется, мы также должны меняться", – подчеркнул он.

По мнению местных властей, поиск эффективного способа восстановления водных ресурсов озера Веленце потребует времени и комплексного подхода.

Экология Украины

Напомним, по словам исследователей, климатические изменения уже существенно влияют на водные ресурсы Украины и могут привести к серьезным экологическим проблемам в ближайшие десятилетия. В зоне риска – южные регионы страны, где прогнозируется сокращение водного стока. Эта тенденция может вызвать трудности с водоснабжением и поставить под угрозу существование небольших рек.

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