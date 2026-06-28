Фонд дочери Путина 'засветился' в расширении ПВО Москвы

Это уже как минимум пятый подобный объект во внутреннем кольце ПВО города.

Зафиксирована установка зенитно-ракетного комплекса С-400 на территории штаб-квартиры фонда "Иннопрактика" – структуры стоимостью 1,7 миллиарда долларов, которую возглавляет Екатерина Тихонова, младшая дочь президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает "Радио Свобода"

На спутниковых снимках видно, что объект расположен на холме в центре Москвы – менее чем в 10 километрах от Кремля и примерно в 300 метрах от здания МГУ. По форме и размерам бетонная платформа под технику точно соответствует другим позициям С-400, ранее обнаруженным в городе.

Отмечается, что это уже как минимум пятый подобный объект во внутреннем защитном кольце вокруг российской столицы.

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В отличие от систем "Панцирь-С1", которые Москва использует против дронов, комплексы С-400 предназначены для перехвата баллистических ракет – и их появление, по имеющимся данным, связано с новыми возможностями Украины.

Новые объекты РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Россия строит новую военную базу у границы с Финляндией – в селе Новая Вилга под Петрозаводском. Строительство зафиксировали спутники Planet Labs: подготовительные работы начались еще в ноябре 2025 года с вырубки леса, весной 2026 года стартовало активное возведение казарм. В настоящее время на площадке возводятся около десяти 3–4-этажных зданий, а также штаб и плац.

Также ГПСУ фиксирует в глубине Беларуси новые военные объекты России – полигоны и базы для размещения личного состава.

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